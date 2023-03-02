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衛武營成立5週年 擴大出版計畫

2023/3/2 17:56（3/2 18:26 更新）
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衛武營國家藝術文化中心成立5週年，今年將推出場館第2張管風琴演奏專輯，管風琴家菲利克斯．黑爾（Felix Hell）將以衛武營管風琴和音樂廳音場效果，詮釋多名大師作品。（衛武營提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月2日
衛武營國家藝術文化中心成立5週年，今年將推出場館第2張管風琴演奏專輯，管風琴家菲利克斯．黑爾（Felix Hell）將以衛武營管風琴和音樂廳音場效果，詮釋多名大師作品。（衛武營提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月2日
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（中央社記者林巧璉高雄2日電）衛武營國家藝術文化中心成立5週年，今年成立學推部要擴大出版計畫，與出版社合作發行3本歌劇史、劇場經營、音樂百科相關書籍。

衛武營表示，其中第一本歌劇史專書「圖解歌劇世界：帶你暢遊西洋歌劇史」已在2月底上架。

第2本書籍The Art of the Turnaround是作者麥可凱瑟（Michael Kaiser）的勵志經驗，他曾經成功帶領堪薩斯市芭蕾舞團、艾文．艾利芭蕾舞團、美國芭蕾劇場、英國皇家歌劇院等表演藝術團體走出經營困境。他被譽為藝術管理界的起死回生之王，曾擔任美國甘迺迪表演藝術中心總裁長達14年。

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第3本書籍「DK音樂百科」是英國DK（Dorling Kindersley）出版公司書籍，介紹千年以來西方古典音樂史，包括300多名音樂家生平、作品分析，以及古典樂7個時期的特點、形式和樂器，藉由圖文表現古典樂演進。

衛武營新聞稿指出，今年也將推出場館第2張管風琴演奏專輯，管風琴家菲利克斯黑爾（Felix Hell）將以衛武營管風琴和音樂廳音場效果，詮釋巴赫、李斯特、雷格等大師的作品。他在全球共演出超過1000場音樂會，曾以專屬的巡迴管風琴進行「橫越美國音樂計畫」，打破管風琴過往的空間限制。（編輯：張雅淨）1120302

#衛武營
#菲利克斯黑爾
#巴赫
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