波隆那兒童書展 台灣3插畫家大放異彩

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球童書出版界的重要盛會「義大利波隆那兒童書展」6日舉行，文策院策畫台灣館，協助近年獲獎並有出版作品的台灣創作者前往參與大會工作坊與簽繪活動。駐義大使蔡允中（左）特別與台灣代表團合影。（文策院提供）中央社記者邱祖胤傳真 112年3月7日

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（中央社記者邱祖胤台北7日電）全球童書出版界的重要盛會「義大利波隆那兒童書展」6日舉行，台灣創作者潘心屏、陳瑋璿與黃亮昕從全球4千多名創作者中脫穎而出，獲選大會插畫展，在此項國際盛事大放異彩。

根據文策院今天發布新聞稿指出，今年台灣作品除入選大會插畫展之外，還包括孫俊「誰的襪子」獲得拉加茲獎漫畫類（COMICS-EARLY Reader）首獎；海狗房東與陳沛珛「他們的眼睛」、于小鷺「Somewhere 好地方」、林小杯「假裝是魚」、鄒駿昇「捉迷藏」，以及楊雲萍與王春子「冷不防」等5部作品獲選進入2023 BRAW Amazing Bookshelf Selected （2023 波隆那拉加茲獎——精選100本好書 ）。

新聞稿指出，文策院於這次大展設置台灣館，並舉辦國際版權媒合會，協助近年獲獎並有出版作品的台灣創作者前往參與大會工作坊與簽繪活動，同時安排國際獎項評審與創作者進行作品探討，加深台灣與國際市場的交流，以期達到壯大台灣內容的國家政策目標。

文策院院長李明哲表示，今年參與台灣館展出的出版社較去年成長近4成，顯示業界對童書版權外銷前景看好，加上台灣作品連年獲波隆那插畫展大獎，凸顯台灣創作能量具有國際商機。

台灣駐義大利代表處大使蔡允中於酒會中致詞時恭喜獲獎與入選的創作者，他表示，台灣參與波隆那兒童書展已經超過30年，和義大利也建立長期的文化交流與合作關係，在政府對出版產業的支持下，相信未來國際出版人對台灣創作者與出版社會更為熟悉，並提升合作的機會。

今年台灣館由台北書展基金會協助策劃，攜手48家台灣出版社參展，展出238件出版品，並邀請曾獲波隆那SM國際插畫家大獎的鄒駿昇策畫，延續 2022 年展場設計概念Taiwan Stories Market，展現台灣圖像作品多樣題材與多彩風格；館內由Books From Taiwan總監劉孟穎，以及資深英美童書採購的董欣佳擔任駐館版權人員，協助國際專業人士了解館內台灣出版品。

台灣館規劃不同主題區域，展示各類具海外銷售潛力的作品，包含「主題書區：動物同伴」、這次隨團參展創作者作品的「重點創作者區」、最新年度童書和漫畫類選書的「Books From Taiwan 專區」、集結國內金鼎獎與金典獎等獲選圖像作品的「得獎書區」，以及國內業者特色作品的「出版社專區」等，推薦符合國際市場的圖像作品，營造更多海外授權與合作商機。（編輯：李亨山）1120307