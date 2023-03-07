C-LAB年度論壇17日起跑 從未來看見過去

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（中央社記者王寶兒台北7日電）熱門時代劇的懷舊色彩，到City Pop、蒸氣波（Vaporwave）重返流行音樂行列，過去、現在與未來已交融為一體，C-LAB年度論壇「未來緩慢取消」系列活動17日登場，聚焦網路時代的復古風潮。

台灣當代文化實驗場（C-LAB）今天發布新聞稿表示，論壇也將探討不同類型的大眾文化對於歷史風格的引用、詮釋與再創造。論壇名稱源自文化理論家馬克．費雪（Mark Fisher），他曾指出在當代資本主義社會讓人們逐漸喪失了對「未來宏圖」的想像，從前的「新」，如今已被無止境的「升級」所取代。

「未來緩慢取消」論壇包含2場主題演講、7場子題講座及3場次不同主題的綜合討論，全程中英同步口譯。而論壇活動也是C-LAB今年夏天年度大展的前導計畫。

其中，2場主題演講由國外英美搖滾樂評、流行音樂研究者賽門．雷諾斯（Simon Reynolds），以及東京藝術大學教授毛利嘉孝主講。

2場主題演講圍繞著費雪留下的知識遺產，從資本主義體制創造的文化景觀中，重新思考當代左翼的視野及困境。2場演講將分別由文化研究者張世倫、音樂社會學者何東洪擔任回應人。

17日晚上則將放映電影「幽靈之舞」（Ghost Dance）為論壇活動暖身。「幽靈之舞」由英國導演肯．麥克穆倫（Ken McMullen）在1983年執導，透過2名女子在倫敦及巴黎2地的經驗，探索人們對於幽靈、記憶與過去的感知。

C-LAB 2023年度論壇「未來緩慢取消」系列活動，將於17日至19日於C-LAB聯合餐廳展演空間舉辦。（編輯：張雅淨）1120307