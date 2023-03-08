史博館典藏常玉畫作聯名社會企業 讓藝術走入生活

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史博館運用已故畫家常玉的「裸女」、「浴女」、「人約黃昏後」及「四女裸像」典藏品，攜手台灣社會企業品牌，8日宣布推出洗沐用品等聯名商品。中央社記者王寶兒攝 112年3月8日

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（中央社記者王寶兒台北8日電）讓藝術品不再之於生活遙不可及，史博館運用已故畫家常玉的「裸女」、「浴女」、「人約黃昏後」及「四女裸像」典藏品，攜手台灣社會企業品牌，今天推出洗沐用品等聯名商品。

國立歷史博物館館長梁永斐今天在發表會致詞表示，曾有藏家將常玉的作品「五裸女」拿去拍賣，拍出約12億元新台幣。此次運用同以裸女為題材的常玉4幅作品，可說是從數億元而誕生的文創商品。

梁永斐表示，史博館以推動藝術典藏，帶動藝術經濟，打造館藏活化為目標。與社會企業「芙彤園」跨界合作就是一例，從「公益文創」的觀點出發，也將在銷售部分回饋給不同的公益組織，擴展聯結，開創博物館的社會價值。

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芙彤園創辦人詹茹惠表示，每當到國外，總能看見藝術品存在於生活中，例如運用梵谷畫作、肖像的帽子或傳單等，讓她也抱持「能不能與世界名畫有所連結」的想法。此次與史博館合作，讓藝術從博物館走入生活。

史博館此次與芙彤園合作「常玉歡慶禮盒」公益文創專案，並推動公益捐贈，將未來產品銷售所得的5%，由雙方共同捐贈勵馨社會福利事業基金會為主要社會公益團體，支持友善平權。（編輯：龍柏安）1120308