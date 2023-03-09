總統文化獎徵選起跑 賴清德盼讓台灣走得更遠

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第12屆總統文化獎徵選起跑記者會9日上午在總統府舉行，總統文化獎總召集人、副總統賴清德（左4）與文化耕耘獎召集人平路（右5）、在地希望獎召集人李遠（左2）、社會改革獎召集人張瑞昌（右3）、青年創意獎召集人馮宇（右2）、人道奉獻獎召集人王幼玲（右4）、文化總會副會長江春男（左3）、文化部次長李靜慧（左1）及文化總會秘書長李厚慶（右1）出席。中央社記者鄭傑文攝 112年3月9日

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（中央社記者王揚宇台北9日電）第12屆總統文化獎徵選今天起跑，本屆總統文化獎總召集人、副總統賴清德指出，希望具備資格的台灣社會人士能踴躍報名，也藉由此活動挖掘更多團體或個人為土地貢獻的美麗故事，讓台灣走得更遠。

賴副總統今天出席於總統府舉辦的第12屆總統文化獎徵選起跑記者會，作上述表示，而徵選時間從3月9日至5月15日止，5個獎項包括文化耕耘獎、在地希望獎、人道奉獻獎、青年創意獎、社會改革獎。

賴副總統致詞提到，文化是生活的累積也是社會價值的總體呈現，更是創造力重要的來源，因此文化總會在2001年開始，每2年一次舉辦總統文化獎，希望發掘並鼓勵具備有台灣價值、為土地奉獻的人士或團體，彰顯台灣精神。

賴副總統說，今年是第12屆總統文化獎也開始徵件，希望具備資格的台灣社會人士都能踴躍報名，讓這個活動更加成功，也藉著這個活動鼓勵與挖掘更多團體或個人，在這塊土地貢獻的美麗故事，讓台灣社會能更加知道，也讓台灣能走得更遠、對土地的愛能夠更深。（編輯：蘇龍麒）1120309

第12屆總統文化獎徵選起跑記者會9日在總統府舉行，總統文化獎總召集人、副總統賴清德（左4）與文化耕耘獎召集人平路（右5）、在地希望獎召集人李遠（左2）、社會改革獎召集人張瑞昌（右3）、青年創意獎召集人馮宇（右2）、人道奉獻獎召集人王幼玲（右4）、文化總會副會長江春男（左3）、文化部次長李靜慧（左1）及文化總會秘書長李厚慶（右1）主持啟動儀式。中央社記者鄭傑文攝 112年3月9日

第12屆總統文化獎徵選起跑記者會9日在總統府敞廳舉行，文總副祕書長喻小敏（左）說明徵選辦法及獎項。中央社記者鄭傑文攝 112年3月9日

第12屆總統文化獎徵選起跑記者會9日在總統府敞廳舉行，主辦單位說明主視覺設計構想。中央社記者鄭傑文攝 112年3月9日