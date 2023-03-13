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猶太裔桂冠指揮殷巴爾抵台 以樂曲回應俄烏戰爭

2023/3/13 16:42（3/13 18:26 更新）
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台北市立交響樂團桂冠指揮殷巴爾（Eliahu Inbal）（圖）抵台，將與北市交合作4套「大師系列」音樂會。（北市交提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月13日
台北市立交響樂團桂冠指揮殷巴爾（Eliahu Inbal）（圖）抵台，將與北市交合作4套「大師系列」音樂會。（北市交提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月13日
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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）台北市立交響樂團桂冠指揮殷巴爾抵台，將與北市交合作4套「大師系列」音樂會。殷巴爾選擇演出蕭斯塔科維契「第13號交響曲」，用音樂作為身為指揮家對俄烏戰爭的回應。

殷巴爾（Eliahu Inbal）今天在記者會上表示，蕭斯塔科維契在世之時，用音樂喚起人民對暴政的反抗與對自由正義的冀求，這首蕭斯塔科維契「第13號交響曲（巴比雅）」則是以二戰時期納粹在蘇聯屠殺猶太人的悲凄歷史事件，呼籲人類審視歷史，從中學習互助、互愛的課題，「我很期待為台灣樂迷演出這些偉大的作品。」

殷巴爾表示，選擇蕭斯塔科維契樂作演出，可以說是他自己看待俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）侵略烏克蘭的回應，「蕭斯塔科維契在世時就勇於以作品批判，但作品中不是只有批判，也有對人類審視歷史的省思。」

殷巴爾說，身為音樂家也要向歷史學習，「二次大戰之後到現在，世界好不容易維持緊繃相對穩定的狀態，但現在正在崩解中，希望人類在面對國際局勢上能向歷史學習，我也用這部作品表達我的想法。」

「殷巴爾與蕭斯塔科維契第13號」音樂會，將於3月18及19日在台北國家音樂廳、高雄衛武營兩地登場，除了蕭斯塔科維契的「第13號交響曲」之外，他也將帶來布洛赫的「所羅門」，以大提琴厚實深沉的音色，與管弦樂共同描繪聖經人物所羅門王的盛世榮光及心路歷程。

音樂會將由大提琴家高炳坤、俄國男低音格里高利．施卡魯帕（Grigory Shkarupa）、合唱指揮彭孟賢帶領的木樓合唱團及北市交（TSO）共同演出。

台北市文化局長蔡詩萍表示，台北音樂與圖書中心預計民國118年完工，「5年後北市交有機會有新的音樂廳。」蔡詩萍表示，音圖中心目前已經在規劃中，預計明年可以動工，3到4年可以完成。

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北市交表示，其他音樂會的獨奏家還包括小提琴家阿倫娜．芭耶娃（Alena Baeva）、貝芭．絲凱德（Baiba Skride），以及鋼琴家莉莉亞．齊柏絲坦（Lilya Zilberstein）等。

維尼奧夫斯基國際小提琴大賽首獎得主芭耶娃，口袋曲目超過40首協奏曲，這次將帶來孟德爾頌1844年原版「小提琴協奏曲」。絲凱德被譽為「小提琴女神穆特接班人」，這次與樂團合作布瑞頓「小提琴協奏曲」。深受台灣樂迷喜愛的鋼琴女王齊柏絲坦，將演出浪漫憂傷的布拉姆斯「第一號鋼琴協奏曲」，並將與TSO至新竹市文化局演藝廳演出。（編輯：張雅淨）1120313

#殷巴爾
#蕭斯塔科維契
#蔡詩萍
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