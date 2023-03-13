王船建造修復保存者陳金龍辭世 文化部頒旌揚狀

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）台南市文化資產保存技術「王船建造與修復」保存者陳金龍12日辭世，享壽79歲。文化部長史哲聞訊後深表哀悼，除了指示文化資產局全力協助家屬治喪事宜，並將頒發旌揚狀。

文化部今天發布新聞稿表示，陳金龍長期投入王船建造與修復的保存與傳承推廣，為後世留下珍貴文化資產，具重大貢獻。

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陳金龍1945年生，台南市人，從事王船建造與修復工作多年，其造船技術純熟，除建醮時的王船製作，也承接廟宇永祀王船的建造，熟稔王船建造與修復程序及相關工法。文化部表示，「王船建造」為台灣迎王祭典中不可或缺的技術，也是古帆船、王船文物保存與修復的重要技術。

陳金龍早期以製造木製漁船為主，後為各地廟宇建造王船，如台南良寶宮王船王醮的王船建造、台南安平妙壽宮道光年間的古王船維修等，其技術已瀕臨失傳且具保存價值，2020年經台南市政府認定為文化資產保存技術「王船建造與修復」保存者。（編輯：張雅淨）1120313