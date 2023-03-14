台南迎建城400年 新書細數街區振興的過去現在未來

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迎接台南建城400年，台南市政府14日發表新書「台南歷史街區好生活：台南歷史街區振興行動的過去、現在、與未來」，內容詳述台南的歷史場域魅力與再發展議題。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月14日

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（中央社記者張榮祥台南14日電）迎接台南建城400年，台南市政府今天發表新書「台南歷史街區好生活」，細數府城10年來街區振興行動的過去、現在與未來，也讓大家看到這座古城的文化遠見。

台南是開台首府，擁有多元豐富的歷史街區，台南市政府10年前透過街區振興計畫，以非凍結式保存觀念，回應現代生活於歷史空間的專業課題，讓老街區得以活化永續，成為城市重要資產。

台南市政府文化局將過往10年經驗點滴彙集成書，今天發表新書「台南歷史街區好生活：台南歷史街區振興行動的過去、現在、與未來」，詳述台南的歷史城市保存與再發展議題。

文化局發布新聞稿指出，「台南歷史街區好生活」新書分為8個部份，包括「古都台南的新思維」、「歷史街區保存振興，行動」、「振興行動下的點點繁星」、「線性公共空間改造不只是造街」、「我家在歷史街區內嗎」、「時候到了便可水到渠成」、「探索振興行動的精神」、「共享成果展望未來」。

文化局人員說，此書不只回顧10年行動作為，更感謝台南住民的信任，願意共籌資源及等待改變，歷任決策者與歷史街區委員也齊心探索，付出時間與耐心完成無法速成的政策。

市長黃偉哲表示，台南市歷史街區振興是廣泛觸及公私有文史資源的行動推展，涵蓋歷史老屋整修與經營補助、線性公共空間改造、歷史街區計畫擬訂與教育推廣補助，以及都市計畫變更建議等多元面向，是台南重新詮釋文化治理的關鍵性策略。

文化局代理局長陳修程說，歷史街區政策以「不損所有權、振興老屋街、保存故居雅舍、永續生活環境」作為核心目標，提出面域的歷史街區指認與劃定、線性的公共空間改造、點狀的私有歷史老屋整修補助機制，讓台南古城的文化遠見被看見。（編輯：陳仁華）1120314