口鼻笛國寶許坤仲辭世 文化部代頒總統褒揚令

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）重要傳統表演藝術「排灣族口鼻笛」保存者許坤仲3月11日辭世，享壽89歲。今天告別禮拜，文化部政務次長李靜慧代表頒贈總統褒揚令，由子女撒古流‧巴瓦瓦隆等共同代表受贈。

文化部今天發布新聞稿表示，許坤仲（Pairang Pavavaljung）藝師1935年出生，排灣族人，家住三地門鄉達瓦蘭（大社）部落，屬Raval系統，善吹奏和製作雙管口笛（palinged），12歲跟著父親學會製作口鼻笛，雙管口笛吹奏排灣古調技巧甚佳，用樂音傳達獨特思維，在北排灣地區是家喻戶曉的藝師。

許坤仲藝師畢生貢獻於口鼻笛藝能，2010年經屏東縣政府認定為傳統表演藝術「排灣族口鼻笛」保存者，2011年經文建會（今文化部）認定為重要傳統表演藝術「排灣族口鼻笛」保存者（俗稱人間國寶）。

今天（20日）告別禮拜，李靜慧代表頒贈總統褒揚令，由其子女撒古流‧巴瓦瓦隆、伊誕‧巴瓦瓦隆、勒格艾‧巴瓦瓦隆及娪艾‧巴瓦瓦隆等共同代表受贈。

李靜慧表示，許坤仲藝師一生傳承口鼻笛吹奏與排灣古調歌謠，展現原住民族樂觀質樸天性。曾數度隨團出訪歐洲各國，參與城市音樂盛典表演，宣揚台灣原住民族傳統藝能與文化。

李靜慧表示，2012年起並配合文化部進行師徒制的排灣族口鼻笛傳習計畫至今，感念藝師不遺餘力地保存與復振排灣族傳統藝術與文化。（編輯：李亨山）1120320