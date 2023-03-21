傳承百年台南金獅陣 台北時裝週登台展魅力

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2023台北時裝週AW23開幕秀22日晚間將在台南市南鯤鯓代天府登場，傳承逾百年的安南區本淵寮朝興宮金獅陣也受邀演出，以在地傳統文化為時裝週揭開序幕。（文化部提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月21日

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（中央社記者張榮祥台南21日電）2023台北時裝週AW23開幕秀明晚在台南市南鯤鯓代天府登場，傳承逾百年的安南區本淵寮朝興宮金獅陣也受邀演出，為時裝週揭開序幕，展現台南西港刈香傳統陣頭的魅力。

2023台北時裝週AW23由文化部主辦，本淵寮朝興宮金獅陣將登上時裝週舞台，讓大眾見識這個傳承逾百年的陣頭，也是本淵寮庄頭的榮耀。

本淵寮朝興宮金獅陣1920年成立，早年由護鄉衛土的鄉勇團練，轉化為神明的護衛部隊，成員多是庄頭子弟世代傳承，此次在時裝週登場的成員中，包含爺孫、父子（女）、兄弟（姊妹）等組合，完美詮釋「打虎抓賊要親兄弟，殺敵上陣要父子兵」。

參加金獅陣是本淵寮男女老幼的驕傲；年僅9歲的黃威艇，6歲開始看著金獅陣練習而產生興趣，央求媽媽同意後加入金獅陣，迅速展現習武天分，不只能打一套出色的少林拳，戰鼓也鏗鏘有力。

林雨荷（11歲）和林湘雲（10歲）是金獅陣的姐妹檔，打拳動作整齊劃一，拳拳扎實到位，充分展現初生之犢不畏虎的氣勢。

黃世彬及黃濬霆（18歲）在當地是有名的「官刀」父子檔，透過父子間手把手教學，讓黃濬霆舞起官刀，顯得青出於藍而勝於藍。

舞動獅頭帶領獅陣的黃銘鴻，女兒黃慕云自15歲就加入朝興武館，身負少林拳法，巾幗不讓鬚眉，就讀台南護校的她，更扮演隨隊醫護員的角色，及時處理陣頭成員運動傷害，溫柔細心。

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本淵寮朝興宮金獅陣有別於西港刈香其他陣頭，維持「開館」以來、從不「謝館」的傳統，也就是神明或村莊有需要，隨時整軍出發，顯示陣頭成員辛勤練習，也傳承給下一代，實踐寓兵於農的精神，將過往先民護鄉衛土及守望相助精神，傳承下去。

台北時裝週AW23將於24日展開一連串精彩大秀，22日開幕主題「敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚」，首度走出台北，以傳統藝術做為跨界主體，移師到南鯤鯓代天府，由本淵寮朝興宮金獅陣揭開序幕。（編輯：龍柏安）1120321