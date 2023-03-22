台北時裝週開幕秀移師台南 傳統工藝躍上舞台

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）「2023台北時裝週AW23」開幕大秀今晚首度移師台南，將於南鯤鯓代天府舉行，傳統廟宇化身為時尚舞台，台南市政府盼結合時尚的在地傳統工藝美學，有機會被全世界看見。

台南市長黃偉哲上午透過新聞稿表示，今年的台北時裝週首度南下，選擇與有300多年歷史的南鯤鯓代天府合作，可謂時尚服裝圈的指標性事件，這代表台南紡織產業早已接軌國際，在2024台南400年前夕，在地傳統工藝美學也藉此契機，站上全球舞台。

台南市政府提供資料指出，台南是台灣紡織產業重要聚落，全台灣第一部動力織布機就是在台南啟動，為推動創新成長，市府曾拜訪許多在地紡織公司，深入了解企業端的需求，同時協助推動「台灣流行時尚產業聯盟」（FFIA），讓業者能找到異業結盟或跨域合作夥伴。

台南市政府指出，市府並透過地方型創新研發推動計畫（SBIR）挹注具潛力的中小型公司，帶動台南流行時尚產業，目前相關產業約有691家業者，從業員工總數約2.4萬人，年營收超過新台幣700億元。

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台南市政府指出，台南的紡織及時尚產業經過不斷轉型，高品質織品布料受到國際服飾品牌青睞，更有許多在地深耕的品牌或店家，都相當具代表性。

台南市政府指出，為了保存台南紡織工業的珍貴文化，市府文化局今年初出版「迢迢織路：台南四百年來紡織工業發展與演變」一書，探究從原住民以來織布發展史，也介紹日治時期產業興衰與戰後台南成為紡織重鎮的過程，這本專書也將為台南400年文化歷史系列專書打頭陣。（編輯：郭諭儒）1120322