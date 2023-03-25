台北時裝週校際展演 輔仁、樹德科大打頭陣

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2023台北時裝週AW23系列活動持續展開，校際展演今年增加至3場次，由輔仁大學、樹德科技大學打頭陣登場，與會來賓及展演模特兒、兩校團隊成員等人合影留念。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月25日

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（中央社記者王寶兒台北25日電）台北時裝週AW23系列活動自22日起跑，校際展演今年增加至3場次，今天由輔仁大學、樹德科技大學打頭陣登場，在松山文創園區展演新生代設計創意。

文化部常務次長李連權致詞表示，校際展演今年邁入第3年，過程中逐漸成熟發展，成為啟動後續Young Talent、New Breed、全球新人獎等系列活動的首部曲。青年在未來的台北時裝週或是台灣時尚產業占有重要地位，現今可以站在中生代設計師的肩膀上，並在台北時裝週舞台發揮創意。

校際展演由文化部與教育部攜手創辦。教育部常務次長林騰蛟致詞表示，為擴大學生參與及拓展國際視野的機會，此次特別增加1場次、3所學校，共有7所學校參加，給予不同風格以及不同背景的學生更多的參加機會，期待學生們可以透過這次經驗不斷深化及精進專業，接軌產業及世界潮流。

過去校際展演以2場次、4校競演方式呈現，今年增加的第3場次，由從未入選的學校選出27名設計師，共同展演48套服裝。今年校際展演3場次共有輔仁大學、樹德科技大學、實踐大學、台南應用科技大學、嶺東科技大學、亞洲大學、崑山科技大學等7間學校、117名設計師、248套作品參與。

今天由輔仁大學及樹德科技大學共同呈現台北時裝週AW23校際展演第1場次。文化部發布新聞稿表示，輔仁大學織品服裝學系創系50餘年，此次以INFINITY．50為主題，象徵啟始與新生。展演概念由纖維組成的莫比烏斯環（Möbiusband）首尾相連，象徵集合與交融。

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樹德科技大學流行設計系則以22 RESONANCE為主題，表達設計師在相異迴圈裡，牽引出相同頻率。並與表演藝術系的現代舞蹈合作，在展演最後用現代舞蹈結尾加深對「共振」主題的意象。

文化部表示，連續2天3場的「服裝設計院校展演」不僅是學校間的競技，來自時尚相關產業界的評審們也將從117名設計師中選出3名潛力設計新秀，聯合高雄時尚大賞的獲獎新星們參與下半年的Young Talent新鮮秀，結果將於27日公布這些時裝界的明日之星。（編輯：陳政偉）1120325