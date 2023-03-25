北美館推藝術家高重黎個展 回顧創作40餘年

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藝術家高重黎個展「生活決定意識：高重黎」25日起在台北市立美術館登場，除展示過往代表作，也發表新作「遠離烏克蘭或數據⽜仔」（圖）等，共展出逾40件創作。（高重黎、北美館提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月25日

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（中央社記者王寶兒台北25日電）因就讀印刷科系，成為接觸攝影的起點，藝術家高重黎深掘影像領域40餘年，個展「生活決定意識：高重黎」今天起於北美館登場，呈現他長年如何透過攝影、電影、裝置等技術反思影像本質。

電影「悲情城市」日前重新上映，演員名單成為意外焦點，例如星座專家唐綺陽、藝人邰智源都可見其身影，藝術家高重黎其實也在片中飾演帶領梁朝偉上山的「義士」一角。

高重黎在1958年生於台北，1979年於台灣藝術專科學校畢業。1980年代，除在「悲情城市」客串演出，還是當時前衛展覽「息壤」的創始成員。他早年因就讀印刷科系，大量接觸攝影，也受到西方影像歷史啟發，不斷研究影像生成原理，手工實驗影像生產工具，希望建立自己的影像機器文化與思維。

「生活決定意識：高重黎」展出作品逾40件，包含高重黎早期作品「ASA的N次方」、「滅飛蚊香」和「手，可以是一張照片」，這些也是1983年於台北美國文化中心首次個展後再度公開呈現的作品。另有「肉身與魂魄」、「光化學機械式活動影像裝置」、「幻燈簡報電影」「明箱電影院」、「物象書」、「時間的位置」和「一卡皮箱電影院」等系列代表作。

台北市立美術館今天發布新聞稿表示，「生活決定意識」中文展名引自馬克思（Karl Marx）與恩格斯（Friedrich Engels）洞察歷史唯物論的關鍵名句，強調物質生產條件的重要性。而英文展名以Re-Present（再現）為題，回望高重黎於2007年個展展名At Present（目前/呈現），相隔16年後，創造自身記憶與圖像的生產關係。

除過去代表作外，也有7件大型動力機械裝置專門為此次個展展出。北美館表示，個展見證高重黎長久以來的創作觀點，以及多元的創作形態，不僅包含手繪動畫、雕塑、攝影與實驗電影，甚至有發明專利的視覺玩具等等。

「生活決定意識：高重黎」今天起於北美館展出至6月25日。（編輯：陳政偉）1120325