故宮破損藏品修復完成 特展31日起展出

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故宮博物院31日起推出「文物檢測與修復在故宮」特展，30日舉辦特展開幕記者會，展出破損3件文物包含「清 康熙 嬌黃釉綠彩雙龍小碗」（左起）、「清 康熙 暗龍白裏小黃瓷碗」及「清 乾隆 青花花卉盤」。中央社記者鄭傑文攝 112年3月30日

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（中央社記者王寶兒台北30日電）故宮明天起推出「文物檢測與修復在故宮」特展，去年爆出破損情形的3件文物，也以修復完成對外展示。故宮副院長余佩瑾表示，希望透過此展覽，宣布故宮已走出修復的第一步。

國立故宮博物院今天下午舉行展覽開幕記者會。余佩瑾致詞表示，大眾一定明白，這檔展覽與去年故宮瓷器毀損事件有關，去年事件爆發，引起社會軒然大波，也讓許多人對故宮表達不滿與不信任，「我要代表團隊鄭重與大家致歉，這件事情讓我們得到很大教訓。」

余佩瑾表示，為避免相同事件再發生，故宮已調整工作流程並定期辦理文物持拿訓練課程，並逐步改善庫房工作環境與文物包裝。去年故宮曾承諾一定要修復完成並公開展示破損的3件文物，此次展覽要展示成果外，也希望讓大眾了解故宮近年如何推動文物保存維護工作。

破損3件文物包含「清 康熙 嬌黃釉綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」及「清 乾隆 青花花卉盤」。其中「雙龍小碗」及「小黃瓷碗」是在2021年至去年間開箱檢視時發現破損，而「青花花卉盤」則是故宮人員去年因持拿疏失導致破損，3件文物破損情事，皆由立委去年揭發。

故宮登錄保存處助理研究員陳澄波負責此次瓷器修復，他表示，陶瓷於博物館最常發生的劣化就是破損狀況，破損又可分因「持拿」與「輕忽」發生的物理性損傷，還有運輸過程與不適當的包裝所形成的損害。

修復細節上，陳澄波表示，帶有明顯審美價值的高溫瓷器，例如此次修復3件文物，則需考量實際情況適度還原受損的表面，符合博物館文物展示的基本功能之一，不過文物修復完成後「仍是有些痕跡」。

3件修復完成的文物展示於展覽「陶瓷修復」單元，同一單元也展出修復完成的「清 嘉慶 綠地花卉紋詩句壺」，在故宮1989年至1991年來台後第2次盤點記錄中，該典藏品被記錄為壺蓋破碎。

展覽另外有「科技檢測」單元，介紹故宮如何以X光影像等技術探究青銅器、漆器、轉心瓶、象牙球的材料、內部結構與製作技術；「書畫修復」單元則透過絹本畫的裝裱修復，讓大眾認識不同裝裱形式與劣化狀況。

「文物檢測與修復在故宮」特展自明天起，於故宮北部院區正館105陳列室展出至6月10日。（編輯：李亨山）1120330

故宮博物院30日舉辦「文物檢測與修復在故宮」特展開幕記者會，展場「陶瓷修復」單元中展示陶瓷文物，都為清宮之傳世品，包含近年不慎破損的3件瓷器。中央社記者鄭傑文攝 112年3月30日

故宮博物院30日舉辦「文物檢測與修復在故宮」特展開幕記者會，展場「陶瓷修復」單元展出包含近年不慎破損的3件瓷器，「清 康熙 嬌黃綠彩雙龍小碗」（右起）、「清 康熙 暗龍白裏小黃瓷碗」、「清 乾隆 青花花卉盤」。中央社記者鄭傑文攝 112年3月30日

故宮博物院30日舉辦「文物檢測與修復在故宮」特展開幕記者會，特展將公開分享故宮如何利用科學研析與修復技術，探究文物保存狀況。中央社記者鄭傑文攝 112年3月30日