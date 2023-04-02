謝德慶行為藝術創作打卡 登柏林新國家美術館

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

藝術家謝德慶在柏林與自己1980至1981年創作的行為藝術作品「打卡」合影。中央社記者林育立柏林攝 112年4月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育立柏林1日專電）出身屏東的紐約藝術家謝德慶行為藝術創作「打卡」，即日起在柏林新國家美術館展出。謝德慶用生命在創作，他的「一年行為表演」系列作品對行為藝術圈影響深遠。

謝德慶是台灣最早從事行為藝術創作的藝術家之一，1974年赴美，1970年代末開始陸續完成多件「一年行為表演」，每一件以「一年」為一個單位。

第一件是「籠子」，謝德慶將自己關在籠子一整年；第二件是1980年至1981年創作的「打卡」，他每小時打卡一次並自拍一張照片，每天打卡24次，連續一整年，展場可見打卡鐘、打卡紙和8760張照片。

柏林新國家美術館（Neue Nationalgalerie）館長比森巴赫（Klaus Biesenbach）曾任紐約現代藝術博物館（MoMA）首席策展人多年，與住在紐約的謝德慶熟識，他說謝德慶在紐約藝術圈是傳奇人物，尤其對行為藝術圈影響深遠。

比森巴赫在開幕典禮表示，前幾年COVID-19疫情期間整天在家隔離，時間彷彿停滯，經常想到謝德慶「一年行為表演」系列作品對時間的深刻思考，因此力邀他來柏林展出。

比森巴赫說，謝德慶是真正用生命在做藝術的人，他1973年為創作「跳樓」，從二樓一躍而下，摔傷腳踝，直到50年後的今天還是深受其苦。

謝德慶定居紐約多年，作品曾受邀到紐約古根漢美術館（Guggenheim Museum）、倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）、威尼斯雙年展台灣館等地展出，台灣出過一本名為「現在之外」的書介紹他的作品。

「打卡」在柏林的展期從4月1日到7月30日；謝德慶向中央社記者透露，國立台灣美術館今年8月也將展出「打卡」，這是台灣第一次完整展出他的作品，他對此相當期待。（編輯：韋樞）1120402

謝德慶受邀至柏林新國家美術館，展出他的行為藝術創作「打卡」。中央社記者林育立柏林攝 112年4月2日

謝德慶（中）在柏林新國家美術館與展覽訪客交談。中央社記者林育立柏林攝 112年4月2日

柏林新國家美術館館長比森巴赫（Klaus Biesenbach，右）邀謝德慶（中）到柏林展出。中央社記者林育立柏林攝 112年4月2日