電音加交響樂 「蜘蛛人：新宇宙」動畫搬上音樂廳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北25日電）第91屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片獎得主「蜘蛛人：新宇宙」，將首次以動畫交響音樂會的形式在台灣演出，交響樂結合現場DJ刷碟加電子音樂，要為樂迷帶來獨特的音樂廳爆棚體驗。

擔任電影配樂作曲的丹尼爾．賓柏頓（Daniel Pemberton）表示，「蜘蛛人：新宇宙」是他寫過最喜歡的配樂之一，「我們用完整的交響樂、瘋狂的電子音樂和難以置信的唱盤刮擦技巧，互相交融，它在技術上是如此複雜，我從未想過我們能夠在現場音樂會中真正重現它，而我們做到了」。

「蜘蛛人：新宇宙」動畫電影配樂以嘻哈為基礎，展現英雄主義和堅強韌性等元素。這次現場演出也邀請「蜘蛛人：新宇宙」、「蜘蛛人：跨越新宇宙」電影原聲帶DJ Blakey到音樂廳刷碟。DJ Blakey曾獲英國DMC世界DJ錦標賽總決賽冠軍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

牛耳藝術發布新聞稿表示，「蜘蛛人：新宇宙」動畫交響音樂會2023年3月在紐約布魯克林世界首映，之後英國巡迴演出，觀眾反應熱烈。今年將首訪台灣。主辦單位也鼓勵音樂會現場邀請大小朋友穿上蜘蛛裝同樂，展現千人一起蜘蛛感應的畫面。

「蜘蛛人：新宇宙」動畫交響音樂會將於3月30日在高雄衛武營歌劇院，3月31日在台北國家音樂廳，由大衛．馬洪尼（David Mahoney）指揮長榮交響樂團演出。（編輯：管中維）1130125