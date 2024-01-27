書法家齊聚國父紀念館 揮毫春聯送民眾

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（中央社記者王寶兒台北27日電）迎接農曆春節到來，書法家們今天上午齊聚國父紀念館正門迴廊為民眾提筆揮毫寫春聯，國父紀念館也邀請舞龍舞獅團演出，更添年節喜慶氣氛。

國父紀念館今天上午舉行「龍騰躍起 幸福飛揚」新春揮毫活動，文化部政務次長王時思致詞表示，國父紀念館新春開筆揮毫的活動擁有近20年歷史，成為民眾年年期盼的活動，希望書法文化持續傳承，除了可以學書法，還可以到國父紀念館來索取書法名家們提筆的春聯，增添新春喜氣。

今天新春揮毫活動由基隆長興呂師父龍獅團揭開序幕，並邀請莉莉安舞團演出，在演出同時，30組書法團體也馬不停蹄寫下一幅幅春聯懸掛於國父紀念館迴廊，讓民眾可以認領帶回家，還有手工藝老師現場教學剪窗花，吸引不少親子駐足體驗。

國父紀念館館長王蘭生表示，國館辦理新春開筆活動已多年，今年的活動以好鄰居為主題，也邀請台北市政府、書會理事長、好鄰居光復國小和松菸文創等嘉賓參與，國父紀念館中山文化園區景觀改造已經正式完成，開筆活動也首次在映池前面舉辦舞龍舞獅表演。

包含遠雄巨蛋總經理李柏熹、松山文創園區總監陳玉秀、澹廬書會理事長連勝彥、中華文化藝術總院書法院長楊旭堂等14名貴賓今天共同「開筆」，以1人1字方式完成由書法名家連勝彥所創作的新春對聯「普天喜慶迎鴻運，薄海笙歌頌太平」。

台北市副市長林奕華表示，國父紀念館位於市府、101大樓、信義商圈、松菸、大巨蛋、鐵道博物館等文化廊帶的樞紐，一直都是民眾最喜愛的場館，相當期待國館接下來的館體整修，不但豐富台北市文化底蘊，也讓文化的面貌更加亮麗。（編輯：李亨山）1130127

農曆新年將屆，文化部所屬國立國父紀念館27日在正門迴廊舉辦「龍騰躍起 幸福飛揚」新春揮毫活動，並於國父紀念館東、西兩側迴廊邀請30個書法團體設攤，由書法家現場揮毫寫春聯分贈給民眾。中央社記者郭日曉攝 113年1月27日