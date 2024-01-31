允晨1900文化沙龍 吳錫德導讀「遇見法國文學」

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（中央社記者邱祖胤台北31日電）法國文化兼具優雅、創意及深度，深受許多人喜愛，學者吳錫德今天表示，法國文化就在法國文學裡，而他所談的法國史講的都是法國文化。

吳錫德是淡江大學榮譽教授，2016年曾獲法國政府教育部頒贈「教育騎士勳章」，他今天晚間出席在台北大稻埕舉行的「允晨1900文化沙龍」第一場講座，談他的新書「遇見法國文學」，吳錫德引用法蘭西學院院士、作家兼文學評論家比安喬迪（Hector Bianciotti）的說法，強調法國文學和法國文化密不可分的關係。

吳錫德說，有別於其他地區的文學有些強調救國，有些純粹娛樂，法國文學更傾向教化人心及提升生活，而法國從事文學的人口也出乎意料的多，質與量皆精，在前輩作家努力之下，產生極大的影響。

吳錫德在會中對法國文學名著如數家珍，他提到「茶花女」的譯者、清末桐城派名家林琴南雖不懂法文，卻找懂法文的王壽昌合作，一人口述一人撰述，才成就這本翻譯經典，直到民國初年仍大受歡迎，形成「哀情小說」的影響力。

吳錫德也提到創作「悲慘世界」的雨果因批評拿破崙三世而選擇流亡海外，許多作品透過雨果太太的協助才得以在法國出版，吳錫德認為雨果不只才華洋溢，同時充滿魄力及正義感，是個值得尊敬的作家。

吳錫德特別指出，他最早接觸的法國文學作品、黎烈文翻譯的「失鳴鳥」，譯文特別清澈簡潔，令人深刻印象。另一名翻譯名家傅雷，吳錫德說，傅雷3次翻譯「高老頭」，到第3次才滿意、出手，態度十分嚴謹。

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吳錫德是法國巴黎第七大學人文社會科學系歷史學士、碩士、遠東語文研究學系博士，曾任淡江大學法文系教授、系主任、外語學院院長，譯有「歐洲文明」、「塔尼歐斯巨岩」、「第一人」等書，著有「我反抗，故我們存在—論卡繆作品中的現代性」、「時空旅人」、「遇見法國文學」等書。2016年獲法國政府教育部頒贈「教育騎士勳章」。

「允晨1900文化沙龍」每月底在「Antique Bar 1900」舉行，邀請學者、專家或專業的讀者來談一本書，今天是沙龍的第一場講座。允晨文化發行人廖志峰表示，法國曾經創造輝煌的沙龍文化，選擇以「遇見法國文學」打頭陣，特別有意義。（編輯：李錫璋）1130131