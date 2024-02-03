柯宥希攜「有何不可」新集數 動漫節與讀者重逢

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（中央社記者王寶兒台北3日電）2019年，漫畫家柯宥希宣布暫緩作品「有何不可」連載，全心投入新作「小丑醫生」。5年過去，「小丑醫生」風光摘下第15屆日本國際漫畫獎，柯宥希今天帶著「有何不可」新集數與讀者重逢。

柯宥希（筆名：顆粒）今天在台北國際動漫節舉辦「有何不可」第5集簽名會，回顧5年前，她同樣在動漫節上舉辦「有何不可」第4集簽名會，卻也向讀者「告假」，要為了題材特殊的「小丑醫生－最後一次說再見」（原作：逢時）暫緩「有何不可」連載，以漫畫回饋社會。

5年之間，柯宥希除「小丑醫生」外，還陸續推出「看見神之翼」、「指縫中的太陽」，她今天在簽名會上表示，「有何不可」第5集對她來講是「復健完成」的作品，5年間曾一度沒有能夠完成作品的自信，「我不確定是不是最好的作品，但是我絕對盡心盡力。」

柯宥希曾在臉書粉絲專頁上自述，遭廠商拖欠稿費而歷經漫長訴訟，甚至因此感覺「畫漫畫不再開心」，在重拾「有何不可」創作時，一直無法集中，對期待續集的讀者們充滿焦慮和罪惡感，讀者們今天則頻頻以熱烈掌聲回應柯宥希，為她打氣。

「有何不可」曾接連在「甜芯少女漫畫月刊」及「夢夢少女漫畫月刊」連載，柯宥希以該作摘下2016與2018年金漫獎少女漫畫類獎，劇情描述少女妮妮愛上鄰居男孩，但對方卻喜歡自己兄長的故事。

柯宥希今天分享，自己為了揣摩角色心境，會多與不同朋友聊天，透過得知、消化別人想法去想像不同的個性，或是以類似「起乩」方式想像自己就是角色本人，「書中每個角色我都非常喜歡。」

柯宥希以少女漫畫見長，她今天透露，未來想嘗試方向包含BL（Boy’s Love）故事，令粉絲相當期待。（編輯：李亨山）1130203