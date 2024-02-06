故宮南院春節不打烊3檔展覽 神龍現身感受年節氣氛

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（中央社記者黃國芳嘉義縣6日電）故宮南院自今天起推出「人氣國寶－道」、「翰墨空間－故宮書畫賞析」及「神獸現形－文物中的奇幻生物」3檔展覽，春節期間不打烊，歡迎民眾走春，觀賞不同龍造型文物，感受年節氣氛。

國立故宮博物院南部院區今天舉行「龍年新春展覽活動」記者會，由故宮副院長余佩瑾主持，並邀請相關策展人分享精彩選件。

余佩瑾致詞表示，「人氣國寶－道」此次以「道」為題，選展17世紀八大山人朱耷和石濤2名家作品，希望藉由石濤抄寫的「道德經」與八大山人筆下的山水意境，與民眾分享古代大師如何將個人對自然宇宙的體悟，轉化成筆墨創作的歷程。

余佩瑾指出，「翰墨空間－故宮書畫賞析」以「情」字為發想，通過展出的26組件書畫與織品，梳理出日常可見的9種情感。這次特別選展趙孟頫書寫的2封書信，讓人從中一窺趙孟頫和管道昇傳為美談的愛情故事；其中1封陳述2人有幸結為30年夫妻的因緣，透過文字可以感受2人間堅定不移的情意。

故宮南院指出，「神獸現形－文物中的奇幻生物」特展則匯聚各類和動物主題相關的書畫、器物、經典、織品與建築構件，邀請大家一同從「長相、地位、特殊能力及出沒地點」等多樣視角，探訪古代神奇生物豐富多元世界，以及傳奇故事與象徵意義。

故宮南院表示，神龍現身南院，龍的威猛氣勢和呼風喚雨能力，在神獸展「宋人繪霖雨圖」中展現無遺，另外，人氣國寶展的南宋「劍龍葵花鏡」、織品展的明代「龍紋圓補」及神獸展明代「青花穿蓮龍紋天球瓶」等，每件展品都很討喜。

故宮南院指出，農曆春節期間（2月8日至14日），南院不打烊，並精心規劃各種表演藝術及手作課程，憑票還可免費兌換龍年小提燈。相關詳細資訊，可至故宮南院官網或臉書（Facebook）粉絲頁查詢。（編輯：陳仁華）1130206

故宮南院6日起推出特展「神獸現形－文物中的奇幻生物」，歡迎民眾在農曆春節連假期間到南院走春，欣賞以龍等神獸為主題的各式文物。圖為南朝至初唐文物博山爐。（故宮南院提供）中央社記者黃國芳傳真 113年2月6日

故宮博物院南部院區6日起推出特展「神獸現形－文物中的奇幻生物」，展品包含明代「青花穿蓮龍紋天球瓶」。（故宮南院提供）中央社記者黃國芳傳真 113年2月6日