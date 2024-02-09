安平小砲台 見證台南海岸線近3世紀變化

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（中央社記者張榮祥台南9日電）穿越人聲鼎沸、車水馬龍的安平舊部落，安平小砲台就在綠蔭池水上，即使連遊客也不多看一眼，但仍是清朝安平大港4座砲台之一，兼負海防要務，也見證台南海岸線近3世紀變化。

從台南舊城區沿著安平路往安平舊部落前進，左側是百年歷史的台南運河，右側是密集店家，直到人車擠爆的狹路，算是進入安平舊城核心，老街窄巷古廟充斥，不回首再往前行，經過安平開台天后宮，越過左側墓區，直轄市定古蹟安平小砲台映入眼簾。

在安平古堡等眾多古蹟景點雲集的安平區，安平小砲台是個不起眼的存在，遊覽過安平大砲台的億載金城後，更覺得安平小砲台簡陋極了，佔地極小，只有2尊小砲及1面簡介小牌，一眼就可看盡，莫說當地人司空見慣，連遊客都鮮少駐足停留。

不過，安平小砲台雖不知名，卻見證台南海岸線近3世紀變化，從沿海而成陸地，現代人很難想像砲台前方竟是汪洋，海岸地形變化如此劇烈，數百年前的海防據點，如今已成紀念景點。

台南市文化資產管理處資料顯示，安平小砲台變遷大致分為4個時期，第1個時期推測是郝玉麟於1733年（清雍正11年）創建。第2個時期是姚瑩之2次修建，首次是鴉片戰爭，1840年（清道光20年）為土築砲墩；第2次是隔年添砌石壁及安置大砲。

第3個時期是周懋琪重修。第四個時期是民國以後，1949年（民國38年）中央政府播遷來台，軍事要地興築防禦工事，在砲台建造1座碉堡，1985年（民國74年）拆除。

安平小砲台修築修建時期正值引進西式砲台前，不僅是台灣中國舊式砲臺後期代表作，兩座砲台間還有1條長200多公尺砲墩互通有無，見證台江變遷與鴉片戰爭歷史。

現今安平小砲台規模是清朝道光時期鴨片戰爭築建，不久後被億載金城取代；但安平小砲台仍堪稱是台灣中式舊砲台後期代表作，也是保存最完整的砲台。（編輯：孫承武）1130209