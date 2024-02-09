億載金城仿西式礮台 凝視府城滄海桑田

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（中央社記者張榮祥台南9日電）途經安平區光州路，不經意往樹林望去，府城知名的億載金城就在眼前，這座仿西式礮台是清朝在台灣推行「自強運動」的代表作之一，150年來靜靜地凝視台南沿岸滄海桑田。

提起國定古蹟億載金城，台南人無不知曉，這座仿西式礮台是奉命辦理台灣等處海防的清朝欽差大臣沈葆楨興建的，原名「二鯤鯓礮台」，舊稱安平大砲台，以對應不遠處的安平小砲台，入口城門上方有沈葆楨題額「億載金城」，俗稱億載金城。

早年安平交通不便，和台南市區陸地未連結，億載金城又在沿海，若想到億載金城，必須橫渡台南運河，當時在運河上有專司渡河的竹筏，舊城區1名年過半百的中年人告訴中央社記者，1980年他首次到億載金城曾坐過竹筏，1次收費新台幣5元。

隨著交通建設連結及安平重劃區規劃，竹筏行業消失了，取而代之的是橋梁及打通前往億載金城的要道，也帶動觀光產業，成為安平沿海知名景點，台南不少大型活動都在此地舉行，2003年第40屆金馬獎在台南市舉辦，入圍之夜首度移師戶外，地點也在億載金城。

台南市文化資產管理處資料顯示，清朝末年推動自強運動，強化海防，適逢日本以討蕃為由進犯台灣，沈葆楨聘請法國人帛爾陀設計建造億載金城，以防守海口阻遏日軍，向海一面配置阿姆斯脫郎前膛大砲5尊，其餘各面安置20磅及40磅小砲各4尊。

億載金城除火砲外，還有洋槍隊駐守，四周砲台下方建有糧房、房、伙食房及彈藥庫等設施，中央空地是兵士操演場，砲台外圍掘有壕溝，以防敵人攀登土垣，門外以木橋跨越護城壕，供平時補給通行及阻敵之用，日治時期毀壞，改為鋼筋混凝土橋。

如今億載金城還留有1尊當年20磅小砲，砲管內仍見膛線，但城牆土垣上各式大小砲，全是1975年仿製的觀賞砲，向來是遊客留影打卡的熱門景點；從億載金城高點望遠看去，再遙想150年前海防景象，不免感嘆歲月流逝及人事物遷移變化。（編輯：孫承武）1130209

國定古蹟億載金城是仿西式礮台，也是是清朝在台灣推行「自強運動」的代表作之一，由清朝欽差大臣沈葆楨興建的。中央社記者張榮祥台南攝 113年2月9日