巽方砲台 清台灣府城東外護城垣砲台

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（中央社記者張榮祥台南9日電）提及巽方砲台，多數台南市民不免嘀咕「這是什麼」，但也怪不得別人，這座砲台隱身在東區巷弄間修禪院中，外觀形似咾咕石砌成巨大石塊，卻不知是清朝台灣府城東外護城垣砲台。

從東區光華街一路向東行，修禪院座落在窄巷左側，禪院中卻有座巨大石塊，目光飄過低矮圍牆，讓人納悶這個粗糙長方形石塊到底是什麼，此時必須穿過禪院大門，才能看到石塊正面，在太陽光下，不平整拱門上方，隱隱約約露出「巽方靖鎮」4個字。

國定古蹟巽方砲台內部空無一物，只有幾扇透光的孔洞，面向拱門右側有階梯登上砲台頂部，面積小，置有石桌石椅，一眼望盡，連多數東區居民也不知道它的存在，更不用說遊客會到此一遊。

台南市文化資產管理處資料顯示，巽方砲台是清朝台灣府城東外護城垣砲台，建於1836年（清道光16年），當時是因應1832年（清道光12年）張丙之亂後，強化府城城防興築工事之一，以保護大東門外住民。

巽方砲台以咾咕石（珊瑚礁）砌成，黏以三合土，砲台平面呈方形，中開拱門，上有橫額，旁有梯可登樓頂，砲台上原有望樓。砲台位在大東門城東南方，屬八卦中的「巽」位，得名巽方砲台，砲台上方還有清道光年間所題「巽方靖鎮」。

巽方砲台曾被繪製於1875年「台灣府城街道全圖」上，因位處城市邊郊，長時間被忽略；日治時期，城垣毀棄，砲台荒無，第二次世界大戰終戰前後，由舌淨法師在砲台現址及周遭開發修禪院，直到1985年指定古蹟後，才歸還台南市政府管理。（編輯：孫承武）1130209

國定古蹟台南市巽方砲台，面向拱門右側有階梯登上砲台頂部，面積小，置有石桌石椅，一眼望盡，連多數東區居民也不知道它的存在。中央社記者張榮祥台南攝 113年2月9日