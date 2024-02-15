國家青年交響樂團國際巡演 美基金會首度贊助

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）由國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾創建，國家青年交響樂團今年第3度做集訓及演出。今年首度有承德基金會提供來自美國的學員獎學金，讓台美年輕世代齊聚音樂殿堂。

承德基金會（Chenter Foundation）致力透過醫療體系改善貧困兒童的教育和機會，也專注透過音樂和表演藝術的同理心和同情心來改善兒童的生活。基金會認為，「我們無法改變世界，但我們肯定能夠一次改善一個孩子的世界。」

今年基金會首度支持國家交響樂團，希望美國公民音樂學子有機會體驗全球學習和表演機會，基金會將擇優提供數名美國公民及居民學員獎學金。

根據國家交響樂團的新聞資料，今年第3屆國家青年交響樂團將由準．馬寇爾（Jun Märkl）擔任指揮，演出作品包括法蘭克「庫斯科協奏曲」、法雅「三角帽」第二號組曲以及李姆斯基-柯薩科夫「西班牙隨想曲」；小提琴家林品任也將隨團巡演，帶來巴伯「小提琴協奏曲」。今年也將首度前進新加坡及泰國作演出。

根據國家交響樂團官網，活動費用包括含排練指導、排練及巡演間住宿、排練及巡演期間餐費以及國內外巡演交通費用，費用為新台幣8萬元。為了支持台灣優秀音樂人才，國家交響樂團從去年年底便四處「化緣」獎學金及獎助金，期許在追逐音樂夢想的道路上，能助莘莘學子一臂之力。

今年支持者之一勇源教育發展基金會執行長陳致遠表示，他曾經遇過很多樂團的音樂總監，但很少有像馬寇爾總監一樣，不僅做好分內職責，也對音樂推廣充滿熱誠，「他將音樂與他對台灣的熱愛做結合，勇源基金會向來支持讓社會良善的活動，希望幫助社會更美好、和諧。」

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支持國家青年交響樂團獎助學金的饗響文化藝術基金會董事長游熙明表示，很樂意以民間力量支持NSYO，未來團員或將發展不同的志向與專業，「不論道路如何，相信透過國家青年交響樂團的淬鍊，這段團隊紮實訓練的過程，都將成為一輩子能帶著走的禮物。」

國家青年交響樂團將於7月20日到8月5日排練及舉辦巡演音樂會，排練地點在苗北藝文中心，巡演地點包括苗北藝文中心演藝廳、高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳、台北國家音樂廳以及新加坡、泰國。（編輯：陳政偉）1130215