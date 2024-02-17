審議通過 彰化二水驛長宿舍更名二水驛第七號官舍

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（中央社記者鄭維真彰化17日電）「彰化縣古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」今年首次會議結果，通過二水驛長宿舍等4案變更審議及二審查案，其中二水驛長宿舍更名為二水驛第七號官舍。

彰化縣文化局今發新聞稿表示，第三屆「彰化縣古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」113年度第一次會議結果出爐。

「歷史建築大村五通宮登錄理由變更審議案」通過審議，此次登錄理由變更特別指出大村五通宮廟內的石作為惠安石匠張木成琢造，柱珠題材多為水族、精怪，龍柱風格為鏤空透雕，充分表現民間藝術特色。

「歷史建築二水驛長宿舍登錄名稱、理由及範圍變更審議案」決議變更名稱為「二水驛第七號官舍」，登錄基準符合表現地域風貌方面，該建築建於昭和8年（1933年）二水驛改建階段，屬台灣總督府鐵道部二水驛第七號官舍，至戰後仍做為二水機務段段長及職員宿舍，二水車站的群聚建立對於二水鄉發展具有重要意義。

「二水驛第七號官舍」三號二戶格局，平面呈現鐵道部職員特有空間使用方式與需求，為現存極少數案例，具有代表性。至於範圍變更，依專案小組建議的範圍實際複丈後，再提送審議會審議。

另外，「歷史建築八堡圳取水口登錄範圍變更審議案」通過審議；「聚落建築群彰化中興莊區域範圍劃定變更審議案」因彰化市南郭段南郭小段38-237地號考量後續再利用需求及空間活化的彈性，決議原範圍刪除該筆地號。

文化局表示，歷史建築大村五通宮修復及再利用計畫審查案、歷史建築二水驛長宿舍修復及再利用計畫審查案等2案都通過審查。（編輯：黃世雅）1130217