台中歌劇院「藝想春天」亮相 推13檔國內外演出

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中國家歌劇院今天指出，2024年「NTT Arts NOVA 藝想春天」將於3月8日到6月9日登場，將安排13檔國內外演出，包括首度來台的英國電音大師古柏及比利時靜物劇團。

台中國家歌劇院今天召開記者會，由歌劇院藝術總監邱瑗化身虛擬總監在會中簡介13檔國內外演出，並邀請新媒體藝術家吳秉聖、聲音藝術家暨知名DJ邱俊霖、視覺藝術家劉承杰聯手演出「感覺的邊界」片段，透過人工智慧（AI）技術、視覺動畫，建構出超越寫實的場景，將小劇場打造為視聽交融的異次元空間。

邱瑗指出，今年推出的「NTT Arts NOVA藝想春天」，除了首度來台的英國電音大師古柏（Max Cooper）及比利時靜物劇團外，還有深受國人喜愛的德國里米尼紀錄劇團、法國M＆B雙人組╳豪華禮車樂團，至於日本音樂家坂本龍一遺作「TIME」，將獨家為NOVA系列開幕演出。

雲門舞集「毛月亮」再度回歸，雲門策略長李英勝在會中表示，這是雲門藝術總監鄭宗龍在2019年的創作，經過5年，仍舊扎實地回應當今社會的發展，鄭宗龍期待觀眾從音樂、影像、服裝與舞者的身體感受到這個時代的「風」。

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編舞家余彥芳將帶來獨舞作品「關於消失的幾個提議Ⅲ」，提取記憶裡與父親親密的情感。另外，歌劇院駐館藝術家陳武康打破大眾對舞蹈的既定思維，在駐館創作「無奈中消失也是積極中的幸福」中，娓娓道來承載家族記憶及異域文化的悲歡離合。

陳武康表示，作品將以他1歲時外公的死亡，與2017年發生在台灣的異地死亡事件交織，希望在發展作品，重述死亡的過程中，更能積極面對死亡的無奈。（編輯：戴光育）1130223