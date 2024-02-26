資深戲劇學者胡耀恆辭世 文化部頒贈旌揚狀

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（中央社趙靜瑜台北26日電）台灣資深戲劇學者胡耀恆2月16日辭世，享壽88歲，文化部藝術發展司長周雅菁今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，表彰其畢生投入戲劇藝術教育成就與貢獻，由遺孀梅裘迪代表受贈。

文化部表示，胡耀恆投入戲劇教育工作30餘載，著作等身，對國內戲劇界發展影響深遠。無論在藝術教育及戲劇著作等方面，都深深影響台灣藝壇新生一代的劇場工作者，其辭世留給藝文界後人無限懷念。

文化部今天發布新聞稿表示，胡耀恆1936年出生，畢業於台灣大學外文系，後赴海外深造，取得美國印地安那大學戲劇及比較文學博士學位，返國任教於國立台灣大學外文系及世新大學英語系等。

胡耀恆出版「世界戲劇藝術欣賞—世界戲劇史」，曾任九歌「中華現代文學大系」戲劇卷編輯委員、參與創辦「中外文學」，並擔任主編、社長。1972年獲國際青年商會中華民國總會選拔為第10屆「十大傑出青年」，1973年獲戲劇理論獎、中國文藝協會文藝獎章。

1990年起，胡耀恆擔任「國家戲劇院及音樂廳營運管理籌備處」（現國家兩廳院）主任期間，創辦PAR表演藝術雜誌，為現今台灣指標性藝術類雜誌，並以藝術推動文化外交，貢獻卓著。

借調期滿後，胡耀恆返回台灣大學任教，1995年創設戲劇系研究所碩士班，1999年成立戲劇系學士班，作育戲劇英才。在國內戲劇教育發展歷程上，具舉足輕重地位。

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胡耀恆寫作著重以戲劇理論為主，本身精研中西傳統與現代的戲劇，長期鑽研戲劇史。他自台灣大學退休後，耗費近10年時間，將30餘年教學生涯累積的觀察，在2016年出版長達53萬字的「西方戲劇史」，為推廣戲劇藝術教育、提攜後進拓展藝文視野與國際接軌，不遺餘力。

告別式上，包括前總統府國策顧問黃碧端、台大外文系暨戲劇學系名譽教授彭鏡禧、台北國家兩廳院藝術總監劉怡汝、台中國家歌劇院藝術總監邱瑗、PAR表演藝術雜誌總編輯黎家齊、中華民國筆會會長廖咸浩、台大外文系暨戲劇學系與中山大學劇場藝術學系師生等出席追悼。（編輯：李亨山）1130226