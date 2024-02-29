台日共製漫畫「犬系警探」 跨國平台同步連載

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（中央社記者王寶兒台北29日電）台灣漫畫家Gene曾獲日本京都國際漫畫獎漫畫部與插畫部門雙料首獎，文策院媒合下，Gene與日本漫畫編輯合製作品「犬系警探」，目前同步於台、日線上平台連載。

Gene在2020年獲京都國際漫畫獎漫畫部與插畫部門雙料首獎，作品如「微光的召喚師」、「世界末日也要和你在一起」擁有英文版電子書、日譯版書籍。文化內容策進院於2022年曾與日本角川集團簽署MOU，將Gene「殤否」作品翻譯為日文版，並刊載於角川旗下Comic Walker平台。

文策院今天透過新聞稿表示，為推動台灣漫畫進入國際市場，提升多元發展的機會，文策院與海外出版社、內容平台展開「漫畫作品國際合製」計畫，首波與日本角川合作，由台灣漫畫家與日本編輯合製新作品，並在文策院CCC追漫台與日本角川旗下「コミックNewtype」台日線上平台同步連載。

「漫畫作品國際合製」計畫首部作品「犬系警探」，日前已上架第一話，將陸續於角川漫畫平台カドコミ及日本漫畫網站「Pixiv」上架，故事描述1名退役警員，為一圓已逝好友的夢想，開了一間寵物店，但某天在店裡一覺醒來，卻突然發現自己變身成一隻黑色的大狗。

在「漫畫作品國際合製」計畫中，文策院預計陸續與日本條漫平台、法國線上漫畫平台、韓國等內容製作業者合製更多漫畫作品，希望從作品的創作、媒合到發行及行銷通路，完整搭建台灣漫畫產業與國際合作的橋梁。（編輯：李亨山）1130229