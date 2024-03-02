凝聚社會共識 故宮北院舉辦修復說明會

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（中央社記者王寶兒台北2日電）行政院2017年核定故宮北部院區整（擴）建計畫，整建範圍擴及歷史建築，故宮舉辦連2日的歷史建築修復及再利用計畫說明會，預計說明會紀錄納入計畫，凝聚社會共識。

國立故宮博物院昨天於北部院區舉辦首場歷史建築「國立故宮博物院」修復及再利用計畫說明會，由副院長黃永泰率領故宮團隊等代表，向外界說明計畫內容，與民眾溝通交流。

故宮透過新聞稿表示，北部院區正館於1965年開館，迄今超過半世紀。既有建築物、部分管線及設備設施早已老舊，且建築物屋頂滲漏水情況日益嚴重。「新故宮計畫」中的故宮北部院區整（擴）建計畫包含正館整建、補強及汰換工程，以維護文物及遊客安全。

2020年10月26日，台北市政府文化局登錄公告「國立故宮博物院」（含正館、華表大道及牌坊）為「歷史建築」，依「古蹟修復及再利用辦法」第13條規定，故宮需函送修復及再利用計畫給文化局審查。日前經文化局審議後，決議辦理修正後再審。

台北市政府文化局審查意見檢討，涵蓋故宮正館內部整建結構安全、八角中庭設計、增建入口亭及外觀影響、三希堂規劃等疑慮。

故宮說明，三希堂規劃預計僅作內部整修，儘量保留原貌，留存國內外遊客造訪體驗故宮的記憶所在；至於正館內部整建結構安全，將洽請台北市土木技師公會第三方審查。

八角中庭設計上，將改造正館中央現有大紅樓梯挑高空間，無拆除現有結構。將來預計增建入口亭，但其高度、寬度並不遮蔽正館立面古典元素裝飾細部，並參考既有建築黃牆綠瓦，以灰、黃、綠等色系作為選擇設計，降低對歷史建築本體影響。

第2場國立故宮博物院修復及再利用計畫說明會，將於今天下午6時30分於北部院區正館B1多媒體放映室舉行。

故宮補充，2場說明會紀錄將納入修復及再利用計畫，送交台北市政府文化局再行審議。故宮期盼持續與各界凝聚共識，順利推展北部院區整建計畫。（編輯：李亨山）1130302