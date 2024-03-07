嘉義公園福康安紀功碑解說牌 把底座「贔屭」寫成龜

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）嘉義公園清高宗敕建福康安紀功碑解說牌，「贔屭」基座寫為「龜」座，民眾感到疑惑；嘉義市建設處說，解說牌有誤將重立，並詳述此「贔屭」故事，這座贔屭是以台灣砂岩仿製。

嘉義李姓民眾日前至故宮南院參觀「神獸現形–文物中的奇幻生物」特展，展出明晚期至清初的玉雕「贔屭」；他今天告訴中央社記者，展件說明嘉義公園福康安紀功碑也有贔屭扛碑。

李姓民眾說，他特地到嘉義公園看福康安碑，卻看到解說牌指「此碑龜座為砂石仿造」，讓他疑惑不知福康安碑基座是贔屭還是龜。

國立故宮博物院南院處助理研究員王健宇指出，古代很多石碑下方都雕成贔屭，台灣最有名的就是赤崁樓的9座石碑；另外，嘉義公園的「福康安紀功碑」，也有贔屭扛碑。

對此，嘉義市建設處副處長羅資政說，將重製解說牌更正錯誤，並詳述此「贔屭」故事。當年福康安紀功碑從中國大陸運來台灣，船至安平港時，底座贔屭不慎落海失蹤，現今嘉義公園這隻贔屭是在台灣以砂岩仿製。

據文化部國家文化記憶庫網站記載，1788年（乾隆53年），乾隆皇帝御賜10座紀功石碑及贔屭基座，以花崗岩在廈門雕製，褒揚福康安的戰功。

其中4座全刻滿文，4座全刻漢文，2座漢滿文合刻，於1791年（乾隆56年）竣工、裝船運往台灣。但船至安平港時，其中一具贔屭不慎落海失蹤，因此民間有「石龜脫逃」的傳說。

當局臨時在台灣另以砂岩仿製贔屭一隻，與其中一座滿漢文合刻碑石立於嘉義縣城東門附近的福康安生祠內。1906年（明治39年）嘉義大地震後移往現在新榮路三商百貨附近，之後再移到嘉義公園內存放。

1911年（明治44年），當時落海的贔屭被漁民撈獲上岸，因此民間又有「石龜復活」的傳說，這隻贔屭目前奉祀在台南市保安宮內，被尊稱為「白靈聖母」。（編輯：黃世雅）1130307

故宮南院人氣國寶展，近日展出明晚期至清初的玉雕「贔屭」，展件說明嘉義公園的福康安紀功碑也有贔屭扛碑。中央社記者蔡智明攝 113年3月7日