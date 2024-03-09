族群文化與轉型正義論壇 4國學者分享經驗

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）原住民族轉型正義可以如何推動，各國有不同做法，由國家人權博物館及東華大學原住民族國際事務中心共同舉辦「族群文化實踐與轉型正義對話」國際論壇今天登場，學者分享經驗。

活動在集思交通部國際會議中心舉行，邀請來自紐西蘭、加拿大、澳洲等4名國外專家學者，與國內專家學者及博物館從業人員進行交流，探討原住民族轉型正義之間的對話與和解經驗。

原住民族委員會副主任委員鍾興華致詞表示，英國女王及澳洲、加拿大總理分別在1995及2008年代表政府對過去不當政策向原住民族道歉，台灣在總統蔡英文就任後，於2016年8月1日（原住民日）正式向原住民族道歉，是亞洲第一個向原住民道歉的國家。如何讓社會大眾了解原住民族轉型正義，以及政府部門如何推動族群和解，是當務之急。

國家人權博物館館長洪世芳表示，國家人權博物館透過對原住民族政治受難者與歷史場址的研究調查、口述紀錄、文物典藏及出版等多元方式，呈現原住民族在威權統治時期的歷史真相，洪世芳強調，「在人權的路上，沒有人應該被遺忘。」

紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mark Pearson）表示，紐西蘭在學校和不同的社群中持續推廣原住民正義的觀點及和解，是國家重要的任務，也是法律的規範，如何回顧過去，並且在跨文化的情境下述說這些故事，運用這些經驗來創造更美好的社群以及國家，是相當關鍵的課題。

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隨後，奧克蘭大學毛利及太平洋研究教授琳達‧妮可拉（Linda Waimarie Nikora）以「原住民族知識、氣候危機和博物館的交匯：邁向協作的共同敘事」為題進行演講，聚焦在原住民族社區、迫在眉睫的氣候危機以及博物館機構不斷演變的交叉點。

澳洲全國原住民族和托雷斯海峽島民高等教育聯盟主席沙迪‧赫根堡（Sadie Heckenberg以）「聲音、條約、真相：迎向與過去和解並包容未來的澳洲使命」為題，認為藉由講述殖民歷史、揭示持續影響不公義的事實，並透過立法手段，才能為原住民族的生活經驗帶來正義。（編輯：李亨山）1130309