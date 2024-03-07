「戰爭措施法」特展 台加攜手探討傷痕歷史

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北7日電）加拿大曾在戰時實施「戰爭措施法」，對人權造成莫大侵害，國家人權博物館與加拿大駐台北貿易辦事處合作，即日起在白色恐怖景美紀念園區展出「戰爭措施法」特展，探討這段傷痕歷史。

根據國家人權博物館發布新聞稿，展覽「遺失的自由-『戰爭措施法』」由國家人權博物館與加拿大駐台北貿易辦事處合作，今天舉行開幕記者會。包括國家人權博物館館長洪世芳、加拿大駐台北貿易辦事處政經暨公共事務處長呂明銳（Martin Laflamme）及加拿大歷史博物館特展策展人薩維耶．傑林納斯（Xavier Gélinas）出席。

國家人權館館長洪世芳致詞時表示，人權無庸置疑是普世價值，但從歷史經驗來看，它又顯得很脆弱，很難想像加拿大這樣的民主國家，過去也曾經歷對於人權、自由的侵害。

洪世芳表示，台灣過去也有很長一段時間進行威權統治，透過戒嚴等手段侵害人民自由，只有透過人權的進一步深化、鞏固，才能避免重蹈覆轍，也唯有坦誠面對、真實反省，才能逐步實踐正義與真相。

呂明銳致詞表示，藝術與文化無法單獨地繁花盛開，必須要有自由的土壤協助；加拿大跟台灣都有類似的過往，最重要的是，要從歷史中學習，避免重蹈覆轍。

薩維耶．傑林納斯致詞表示，加拿大國會於1914年通過「戰爭措施法」，並分別於1914年、1939年和1970年3度動用該法案限制人民自由，有許多人未遭審判即被迫放棄土地、工作及財產，送往拘留營監禁，隨著公民人權意識的演進，加拿大政府於1988年廢除該法，並對受害民眾正式道歉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

薩維耶．傑林納斯強調，歷史並非童話故事，也不是非黑即白，很多事不是三言兩語可以說清楚，他認為「讓事物本身娓娓道來」是一種方式，「我們呈現各式歷史樣貌，但不替觀者下定論。」

展覽即日起至9月8日於國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區展出，9日及10日下午分別邀請政大社會工作研究所教授夏曉鵑、政大台灣史研究所教授薛化元，與策展人薩維耶．傑林納斯進行對談。（編輯：陳政偉）1130307