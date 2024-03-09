紀錄片從淚水到希望 看見法國導演眼中的廖瓊枝

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）國寶級歌仔戲藝師廖瓊枝一生坎坷，卻仍努力傳承歌仔戲，紀錄片「從淚水到希望：法國導演眼中的歌仔戲藝師廖瓊枝」，留下這段奮鬥歷程，今天舉行首映會。

影片由國立傳統藝術中心策劃及發行，熱愛台灣歌仔戲的法國導演尚若白執導，從外國導演的視角看待台灣歌仔戲的藝術之美，以及廖瓊枝為歌仔戲拚博的強韌力量。

廖瓊枝在會中表示，是歌仔戲讓她的生活有所依偎，所以她也要回饋歌仔戲，廖瓊枝說，「我獲得薪傳獎，我應該要為歌仔戲做點事」。

廖瓊枝不曾就學、識字，卻為了傳承歌仔戲而努力學寫字、寫劇本、整理劇本，為台灣歌仔戲開創系統性教學。拍攝團隊捕捉廖瓊枝在家中用心刻寫劇本的影像，而廖瓊枝親筆為本部紀錄片題字「先輩留下來的戲曲，毋通放、毋通斷」，更可見她的用心良苦。

映後分享會由學者林茂賢主持，邀請廖瓊枝及其兒子廖文庭、台灣戲曲學院歌仔戲學系主任陳孟亮、薪傳歌仔戲劇團主演張孟逸進行分享。

廖文庭表示，除了家中4個小孩，歌仔戲是廖家第5個孩子，他曾經吃味地說「歌仔戲」是媽媽的最愛，這份重量甚至超越了親情，後來看到母親始終拚搏不懈，終於能理解媽媽的心情，認了歌仔戲「是咱家的老么妹妹」。

張孟逸則說廖瓊枝是她低潮時的浮板，人生重要的轉捩點；廖瓊枝要求學生身段唱腔藝術美學一絲不苟，為了薪傳歌仔戲，賠錢也要演，就是要讓演員沒有後顧之憂。

「從淚水到希望：法國導演眼中的歌仔戲藝師廖瓊枝」紀錄片，10日起於四季線上OTT平台上架，16日在華視「台語新聞雜誌」播出，17日重播；16日於東森綜合台播出。（編輯：謝雅竹）1130309

國立傳統藝術中心以歌仔戲「人間國寶」廖瓊枝（圖）為主角拍攝紀錄片，9日下午在台灣戲曲中心首映，廖瓊枝也親自出席與會，她說，希望大眾能重視歌仔戲，讓這項傳統藝術能夠代代相傳。中央社記者翁睿坤攝 113年3月9日

國立傳統藝術中心9日在台灣戲曲中心舉辦紀錄片「從淚水到希望：法國導演眼中的歌仔戲藝師廖瓊枝」首映會，在映後座談中，歌仔戲藝師廖瓊枝之子廖文庭（圖）表示，歌仔戲就是媽媽最寵愛的第5個孩子。中央社記者翁睿坤攝 113年3月9日

紀錄片「從淚水到希望：法國導演眼中的歌仔戲藝師廖瓊枝」9日下午在台灣戲曲中心首映，薪傳歌仔戲劇團演出總監張孟逸（圖）出席，和眾人分享與「人間國寶」廖瓊枝合作點滴。中央社記者翁睿坤攝 113年3月9日