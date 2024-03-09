紀錄片從淚水到希望 看見法國導演眼中的廖瓊枝
2024/3/9 23:00（3/9 23:06 更新）
（中央社記者邱祖胤台北9日電）國寶級歌仔戲藝師廖瓊枝一生坎坷，卻仍努力傳承歌仔戲，紀錄片「從淚水到希望：法國導演眼中的歌仔戲藝師廖瓊枝」，留下這段奮鬥歷程，今天舉行首映會。
影片由國立傳統藝術中心策劃及發行，熱愛台灣歌仔戲的法國導演尚若白執導，從外國導演的視角看待台灣歌仔戲的藝術之美，以及廖瓊枝為歌仔戲拚博的強韌力量。
廖瓊枝在會中表示，是歌仔戲讓她的生活有所依偎，所以她也要回饋歌仔戲，廖瓊枝說，「我獲得薪傳獎，我應該要為歌仔戲做點事」。
廖瓊枝不曾就學、識字，卻為了傳承歌仔戲而努力學寫字、寫劇本、整理劇本，為台灣歌仔戲開創系統性教學。拍攝團隊捕捉廖瓊枝在家中用心刻寫劇本的影像，而廖瓊枝親筆為本部紀錄片題字「先輩留下來的戲曲，毋通放、毋通斷」，更可見她的用心良苦。
映後分享會由學者林茂賢主持，邀請廖瓊枝及其兒子廖文庭、台灣戲曲學院歌仔戲學系主任陳孟亮、薪傳歌仔戲劇團主演張孟逸進行分享。
廖文庭表示，除了家中4個小孩，歌仔戲是廖家第5個孩子，他曾經吃味地說「歌仔戲」是媽媽的最愛，這份重量甚至超越了親情，後來看到母親始終拚搏不懈，終於能理解媽媽的心情，認了歌仔戲「是咱家的老么妹妹」。
張孟逸則說廖瓊枝是她低潮時的浮板，人生重要的轉捩點；廖瓊枝要求學生身段唱腔藝術美學一絲不苟，為了薪傳歌仔戲，賠錢也要演，就是要讓演員沒有後顧之憂。
「從淚水到希望：法國導演眼中的歌仔戲藝師廖瓊枝」紀錄片，10日起於四季線上OTT平台上架，16日在華視「台語新聞雜誌」播出，17日重播；16日於東森綜合台播出。（編輯：謝雅竹）1130309
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