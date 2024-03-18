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傳藝中心推文化平權 手語導覽聽聾共遊

2024/3/18 16:35（3/18 16:51 更新）
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傳統藝術中心推出「傳藝友善，聽障導覽」活動，導覽團隊包含聾人與聽人（無聽覺障礙者），由聾人擔任手語導覽員，再由聽人手譯員協助將手語口譯成中文，讓聾人朋友們一起探索傳藝展覽的內容。圖為「傳藝植物園」以手語導覽，讓聽障朋友也能知道花磚上的植物圖案。（傳藝中心提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年3月18日
傳統藝術中心推出「傳藝友善，聽障導覽」活動，導覽團隊包含聾人與聽人（無聽覺障礙者），由聾人擔任手語導覽員，再由聽人手譯員協助將手語口譯成中文，讓聾人朋友們一起探索傳藝展覽的內容。圖為「傳藝植物園」以手語導覽，讓聽障朋友也能知道花磚上的植物圖案。（傳藝中心提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年3月18日
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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）傳統藝術中心推出「傳藝友善，聽障導覽」活動，採用「手語」導覽，內容包含宜蘭傳藝園區傳統建築、展示館主題展覽及傳統工藝DIY，希望帶給聽障者無障礙傳統藝術體驗。

傳藝中心今天發布新聞稿表示，傳藝中心規劃聽聾共遊活動，導覽團隊包含聾人與聽人（無聽覺障礙者），經過事前展覽培訓，由聾人擔任手語導覽員，將無形的傳統工藝巧思與故事轉化為視覺化的語言，也就是台灣自然手語，再由聽人手譯員協助將手語口譯成中文，一起探索傳藝展覽的內容。

宜蘭傳藝園區展示館現正展出「傳藝植物園」與「好戲在臺」布袋戲彩樓數位多媒體展兩檔展覽。其中「傳藝植物園」講述人們在不同海拔、生態環境中的植物運用，例如竹、苧麻、蓪草、藺草等，反映先民的智慧與台灣特色植物，也呈現植物昇華為信仰、轉化為吉祥圖像的文化層面意涵。

「好戲在臺」則是展示館新上檔的展覽，結合沉浸式劇場與精美的木雕布袋戲戲台，搬演出布袋戲台前、台上與台後的故事。

「傳藝友善，聽障導覽」首場活動將於4月13日舉辦，3月19日起開放網路報名，每場報名人數含陪同者為15人，活動免費，聽障與聾人朋友憑證及其陪伴者1人可享免費入園。（編輯：管中維）1130318

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