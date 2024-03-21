「穿越門中門」重返劇場 黃嘉千開門扭轉命運

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）果陀劇場翻轉未來的驚悚喜劇「穿越門中門」，源自2007年舊版「開錯門中門」，睽違16年以全新卡司亮相。劇中一度被賜死的黃嘉千更透過一扇神祕連通門，試圖扭轉人生命運。

「穿越門中門」改編自英國傳奇喜劇大師艾倫．艾克鵬（Alan Ayckbourn）驚喜之作，透過3名女性與一道看似不起眼卻至關重要的飯店連通門，串起懸疑又爆笑的時光之旅。在艾克鵬巧手下，全劇利用3男3女，6名角色間的火花引爆笑點，添加對人性的試驗和幽默感。

這回果陀版的「穿越門中門」描述2044年應召女郎波波遇上富商魏德，原以為單純拿錢辦事，卻意外得知其事業夥伴郝安謀財殺害魏德2任妻子的祕密，進而引來殺身之禍。危急之際，她誤入一道連通門，穿越至2024年與2004年，撞見第2任妻子瑞蓮與首任妻子小潔，也撞開3名女性的命運。

飾演富商魏德第2任妻子瑞蓮的黃嘉千，在原本的時空裡會被丈夫的合夥人推下樓身亡，但從未來得知自己死訊後，瑞蓮不但沒逃跑，反而更主動介入試圖扭轉命運。黃嘉千透過劇團分享因為劇本很有趣、能改寫人生才動念接演。被問及若有劇中的穿越門會想回到什麼時候，她表示沒有想回去任何時候，「期待的是未來，因為每天都是新的，超級興奮！」

而飾演應召女郎波波的盧以恩則掩不住回娘家的興奮，「等這個機會等了好多年了！當年因為『再見女郎』確定自己要成為演員，很感謝果陀和梁導這次再找我演出！」重返演員身分的Albee范乙霏也大力稱讚劇本，「節奏明快、荒謬感十足，而且萬萬沒想到最後一場戲讓我看哭了！我不暴雷，大家屆時一定要進劇場感受！」

除了3名女主角外，還有黃尚禾、陳大天和凱爾等3名男主角各具特色的精采演出，「穿越門中門」7月26日起在台北表演藝術中心大劇場首演，接著將陸續巡迴台南文化中心、高雄至德堂與台中國家歌劇院大劇院。（編輯：陳政偉）1130321