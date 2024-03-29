繆勒修特大提琴獨奏會 全場帶來巴赫無伴奏組曲

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）德國大提琴家丹尼爾．繆勒-修特與NSO國家交響樂團合作音樂會之後，今晚將帶來全場巴赫「大提琴無伴奏組曲」選粹。繆勒-修特表示，巴赫為他打開了進入音樂內部的哲學之旅。

丹尼爾．繆勒-修特（Daniel Müller-Schott）接受中央社記者提問表示，從他很小的時候到現在，巴赫的「大提琴無伴奏組曲」一直是他生活的重心。他也很喜歡獨奏會演奏巴赫，「一個人在舞台上拉琴，也是自己跟自己最親密的時刻，在那個當下除了和樂迷交流，也會提醒自己，樂音的力量是如此強大。」

1976年生的大提琴家丹尼爾．繆勒-修特，15歲即拿下年輕音樂家柴可夫斯基大賽首獎，同一年更與小提琴女神慕特在紐約卡內基音樂廳共演，聲名大噪，獨奏家生涯就此展開，至今受邀與世界各大樂團合作，也灌錄許多專輯。

繆勒-修特人生第一張錄音是在2000年，也就是巴赫逝世250週年，灌錄他的6首「大提琴無伴奏組曲」，「巴赫的音樂對成長於慕尼黑的我來說，當然不陌生。我從6歲就開始接觸這些組曲。」

繆勒-修特表示當時第1張專輯錄巴赫，很多人都會拿他跟馬友友相比，「我的確有受到大師卡薩爾斯等人錄音的影響，但我認為每個大提琴家都可以展現他自己對這些作品的解讀。」

除了演奏經典的大提琴協奏曲之外，繆勒-修特也喜歡挖掘一些不知名的作品演出，擴充大提琴的獨奏曲目；繆勒-修特也會與作曲家合作，委託他們創作，過去包括作曲家普列文都為他寫了一首「大提琴協奏曲」，首演時指揮就是普列文本人。

NSO丹尼爾．繆勒-修特大提琴獨奏會將於3月29日晚間舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：陳政偉）1130329