從小說中看見越南 羅漪文搭起深度理解橋樑

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（中央社記者邱祖胤台北31日電）台灣人對越南既熟悉又陌生，在美食與觀光之外，還需要深度理解，由翻譯家羅漪文選介、翻譯「越南現代小說選」，精選6篇精采故事，搭起這座溝通的橋樑。

根據春山出版提供新書資訊，這些經典作品呈現越南歷經殖民、內戰、分裂、統一的樣貌與精神細節，圍繞著農村、女性、革命，以及對現代性的渴望與受挫，提供理解越南百年來變化的多元視角。

羅漪文在書序中表示，她幼年居住在越南，當地的詩歌、小說滋潤了她的心靈，後來移居台灣接受教育及學術薰陶，此時翻譯這本小說選為的是回饋她所生活過的兩地。

羅漪文認為，無論是從實務面或是從情感面來說，台灣迫切需要理解越南，而且是一種較為深度的理解，於是2021年她在燦爛時光書店進行「越南現代文學六講」計畫，選擇南高、蘇懷、日進、保寧、阮輝涉、阮克長等作家的作品進行解說，後來也在清華大學中文系開設大學部選修課「越南文學導讀」。

「越南現代小說選」是台灣第1本由越南文直譯中文的小說選集，精選6篇越南文學中的重要作品，歷史跨度70年，涵蓋北越與南越、男性與女性作家。

其中南高作品「志飄」經常與魯迅「阿Ｑ正傳」相互參照，描述一個農村中面目可憎的地痞流氓如何當官僚的打手、苟且偷生，又在嘗到愛情滋味後，渴望成為一個好人；蘇懷「另外三個人」描述越南共產黨的土地改革政策造成人民的痛苦，及市井小民如何陽奉陰違地利用革命之名獲利。

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日進「難眠之夜」描述戰爭中如草芥蜉蝣般易消逝的年輕人，以及在農村癡癡等待孩子們歸鄉的父母；阮氏瑞宇「一個下午」描述一位看似進入現代生活的獨立女性，仍然難以逃脫殖民者與父權的凝視。

阮輝涉「水神的女兒」描述改革開放後現代性的浪潮如何作用於一個沒有知識、孔武有力的農村青年身上，他流浪、求生存、追逐愛情的同時，在孤獨中滅頂；阮玉四的「無盡的稻田」以兒童的目光描寫與一位「妓女」的相遇及短暫相依的溫暖，呈現南方農民隨水而居的生活及農村女性時常面對的暴力。（編輯：李亨山）1130331