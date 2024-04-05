台灣、義大利圖像相會波隆那 郝明義促交流

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（中央社記者王寶兒台北5日電）大塊文化董事長郝明義與義大利出版人戈帝合作，9日起在波隆那推出「當兩個海洋相會在波隆那」展，展現台灣圖像實力，更未展先轟動，吸引波隆那兒童書展將其納入會外展重點。

郝明義今天向中央社記者表示，展覽將展現台灣累積數十年的圖像創作能量與實力，自1989年首名台灣創作者入選波隆那插畫展以來，台灣持續在波隆那嶄露頭角，因此選在波隆那呈現「當兩個海洋相會在波隆那」（When Two Seas Meet In Bologna.）特展。

「當兩個海洋相會在波隆那」特展由大塊文化與波隆那Accademia Drosselmeier學會共同舉辦，特展預告記者會今天在波隆那考古博物館（Museo Civico Archeologico）舉行，波隆那兒童書展主席巴索里（Elena Pasoli）與會，記者會現場座位滿席，還臨時加椅子。

郝明義致詞表示，展覽傳達3個訊息，首先是向波隆那書展和波隆那市致謝，陪許多台灣圖像創作者和出版人走過快40年的路，其次是分享，希望大家能知道台灣圖像創作者和出版人現在正在做的事，或許可以有更多合作的可能。

最後的訊息則是「邀請」，郝明義說，希望能藉展覽邀請大家認識台灣，展中使用最新的AI科技開發1種在規模上都最具前瞻性的軟體，探索數位藝術的新可能，在AI引發全球圖像創作的討論中，選在波隆那提出共同探索的方向。

此次特展由郝明義及波隆那Accademia Drosselmeier學會創辦人葛拉齊亞．戈帝（Grazia GOTTI）共同策展，分為「創意之海：台灣」（A Sea of Creativity: TAIWAN）部分及「故事之海：大衛．卡利」（A Sea of Stories: DAVIDE CALI）部分。

值得一提的是，波隆那市政府及波隆那兒童書展也在策展過程中慕名加入籌備過程，因此促成今天記者會，向當地媒體預告特展。郝明義表示，過去波隆那兒童書展較少見如此規模場外平行展會，書展特別協力宣傳特展，而特展將在市中心舉行長達1個半月，在波隆那書展結束4天展期後，持續介紹台灣。

「當兩個海洋相會在波隆那」特展9日起將在波隆那考古博物館展出至5月26日。（編輯：管中維）1130405