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國寶級客家竹藝大師戴阿爐辭世 客委會頒贈獎章

2024/4/6 15:00（4/7 09:14 更新）
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國寶級客家竹藝大師戴阿爐辭世，6日舉行告別式，客委會副主委范佐銘（右）出席致哀並代頒「客委會二等客家事務專業獎章」，表揚戴阿爐對客家文化的貢獻，由家屬代表接受。（客家委員會提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年4月6日
國寶級客家竹藝大師戴阿爐辭世，6日舉行告別式，客委會副主委范佐銘（右）出席致哀並代頒「客委會二等客家事務專業獎章」，表揚戴阿爐對客家文化的貢獻，由家屬代表接受。（客家委員會提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年4月6日
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（中央社記者吳欣紜台北6日電）國寶級客家竹藝大師戴阿爐日前辭世，客委會副主委范佐銘今天前往戴阿爐告別式並頒贈贈客委會「二等客家事務專業獎章」及「旌揚狀」，期盼有人接續薪傳珍貴客家工藝職人文化。

客家委員會今天發布新聞稿指出，戴阿爐1935年出生於新竹關西，從13、14歲就拜師學習竹製家具技藝，展現出過人的天賦，15歲即學成出師。

戴阿爐後來搬至桃園楊梅的富岡，不僅善於製作耐用又富美感的竹家具，更義不容辭協助傳統技藝推廣與文化傳承，逾70年來足跡遍及桃園、新竹沿線車站的竹行，終生奉獻客家傳統技藝。

范佐銘今天指出，過去桃竹苗客庄盛產竹子的時候，家家戶戶都能見到各式各樣的竹製品，這些竹製品都蘊含著精細的工藝，從剖竹的每一刀到編織、組裝都不簡單。

范佐銘表示，出生在客庄的戴阿爐從事竹子工藝超過70年，一生都致力於竹製品，同時也創作及保存了客家手作竹藝，為此頒贈客委會「二等客家事務專業獎章」及「旌揚狀」，以表揚戴阿爐對於客家文化的貢獻。

客委會表示，客家公共傳播基金會於2020年底推出系列紀錄片「傳．傳」，首集便以鏡頭記錄戴阿爐超過一甲子的竹藝人生，短短5分鐘影片呈現了細膩的製椅流程及客家工藝之美，該系列影片榮獲多個國際影視大獎，彰顯戴阿爐傳承客家文化的永存精神。（編輯：李亨山）1130406

#客委會
#范佐銘
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