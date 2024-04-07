學歷執念釀弒親悲劇 「母愛的枷鎖」探究家庭之傷

（中央社記者葉冠吟台北7日電）「我打倒怪物了，總算可以鬆一口氣。」2018年一起弒母人倫悲劇震撼全日本，前記者將與犯人30封書信交流的種種內容，抽絲剝繭撰寫成紀實著作「母愛的枷鎖，女兒的牢籠」，探究學歷執念釀成的家庭之傷。

2018年3月，日本滋賀縣守山市野洲川的河畔邊，找到一具沒有四肢和頭部的屍體。經過警方搜查，發現那是當地一名58歲婦女妙子（化名）。妙子和丈夫分居20多年，有個31歲女兒明理（化名），母女倆一起生活，明理是最有嫌疑可能的犯人。

圓神出版透過書訊分享，過去就讀升學名校的女兒明理，受到母親高壓脅迫，重考9年醫學系仍落榜，在看不到盡頭的重考生涯，身心受創。對女兒來說，母親是不可能掙脫的束縛，是囚禁她整個人生的牢籠。

當警方以棄屍罪嫌逮捕明理並展開一連串審訊後，終於突破女兒心防，坦承弒母。在審訊過程中，母女之間的種種遭遇與回憶一一展露人前：「她拿水泥磚砸爛我的手機，我覺得她砸爛的不是手機，而是我的心。我沒辦法再忍下去了...」、「我總算不必再恨她，也不必再被她憎恨了。」

對明理而言，母親對成績的執念令人難以負荷。在母親眼中考試考不好是種「罪惡」，犯法的罪人必須接受「懲罰」，她則忍受如此高壓生活數十年之久。直到悲劇發生後，明理才覺得鬆了一口氣：「為了擺脫母親的束縛，我才犯下了罪行。我的行為絕對得不到母親的原諒，但我想用餘生來懺悔。真的很對不起。」

本書作者齊藤彩曾為司法記者，她特地到監獄拜訪明理，是因為明理的這句話：「我想擺脫母親的束縛。」許多人會先入為主以為殺人嫌犯長得凶神惡煞，但齊藤彩當記者多年來，見過許多溫和細膩的人，明理就是其中之一。齊藤彩與明理而後又會談與通信了幾次，齊藤彩只好奇一件事：「為什麼這樣的悲劇無法避免呢？」

齊藤彩將與明理的30封書信交流，以及母女間的簡訊對話寫成「母愛的枷鎖，女兒的牢籠」一書，揭露痛心的親子相處日常。「過去妳走在母親安排的路上，未來請走出妳自己的人生吧。」這是法官在最後審判時對明理說的話。長久以來，明理以為沒人了解自己的痛苦，沒想到裁判長和國民法官都懂。

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書訊提到，本書於日本出版後引發話題，日本書評網站「讀者溫度計」湧入上千則書評留言，針對童年傷害、過度教養、情緒勒索、求助管道等寫下各種感想，並寄予獄中女兒祝福。

在書中序章及相關訪談中，齊藤彩提到，將明理的故事公諸於世，是她跟明理的共識：「已經犯下的罪孽無法抹滅，明理只能用剩下的人生悔過。世上有無數父母和子女正為彼此的關係所苦。她希望用自己的教訓，讓他們引以為戒。」（編輯：張雅淨）1130407