貝多芬權威柯斯提克來台 鼓勵學子多聽音樂會

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（中央社台北18日電）被德國古典音樂雜誌Fono Forum譽為「當代最重要的貝多芬演奏家之一」，德國鋼琴家柯斯提克（Michael Korstick）來台舉行音樂會，他鼓勵習樂學子多聽音樂會、閱讀以及盡可能享受人生。

柯斯提克這次訪台帶來李斯特「巡禮之年」樂曲，這套曲目分成3天演出，其他則搭配同時代的經典曲目。柯斯提克接受中央社記者專訪時表示，搭配的曲目他很快就決定出來，包括舒曼的「狂歡節」、舒伯特「第21號鋼琴奏鳴曲」以及穆索斯基的「展覽會之畫」。最後一場全場帶來貝多芬最後創作的3首奏鳴曲。

柯斯提克出生於德國科隆，9歲開始習琴，11歲時獲得德國「青年音樂家」（Jugend musiziert）比賽第一名，他曾就讀科隆高等音樂學院、漢諾威音樂院到全額獎學金進入美國紐約茱莉亞音樂學院。1983年曾贏「德國青年藝術家音樂會大獎」（Bundesauswahl Konzerte junger Künstler）。

柯斯提克在古典音樂圈以尊重作品、深度演繹和完美技術著稱，「對我而言，對文本的忠誠，意味著對作品精神和作曲家更加誠實，是一個更廣的範疇。」

柯斯提克從小也是在父母逼迫下學琴，「我家裡有琴，他們教我，看起來理所當然。現在我認為，父母適度的逼迫有時是必須的，畢竟上過一段時間，才會知道有沒有興趣與天賦。」柯斯提克說他小時候喜歡踢足球，擔任守門員，但受了傷就停止了踢球，「我運氣很好，鋼琴一直是我的興趣。」

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「一天練琴12小時不會成為好的鋼琴家，必須去體驗生活，我建議大家可以多閱讀，同時盡可能地享受人生。」柯斯提克表示也要多聽音樂會，「不是只有自己演奏的鋼琴音樂會要聽，其他包括歌劇、交響樂等等各種型式的音樂都要接觸。最重要的是，聽，要有熱情，這樣音樂才會往深度走去。」

柯斯提克「巡禮之年」音樂會將於18日到22日在台北國家演奏廳舉辦。（編輯：陳政偉）1130418