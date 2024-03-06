鋼琴家夏瑪尤訪台 奏拉威爾名曲「夜之加斯巴」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北6日電）拿到法國「金叉獎」與英國「留聲機雜誌」年度唱片大獎的鋼琴家夏瑪尤（Bertrand Chamayou）再度訪台，他將帶來拿手的法國作曲家拉威爾名曲「夜之加斯巴」，帶樂迷感受原汁原味的法國音樂。

鵬博藝術總經理徐鵬博今天接受中央社訪問時表示，夏瑪尤精通拉威爾的音樂，眾所皆知，但大家不知道的是，這位作曲家對其人生意義彌足重大。徐鵬博表示，拉威爾不但是夏瑪尤第一位接觸的20世紀作曲家，也開啟了夏瑪尤對現代音樂的渴求與立志推廣。

夏瑪尤曾說剛學鋼琴時，他只會彈奏德奧古典時期的小品，「當鄰居為我演奏拉威爾的『水之嬉戲』給我聽時，我興奮極了。」夏瑪尤回憶，當他注視鄰居琴架上的樂譜，「散落譜面的音符彷彿水珠在流動；當我鄰居指尖落到琴鍵的瞬間，我立刻意識到20世紀的音樂，不一樣了。」

夏瑪尤說，20世紀的音樂聽起來充滿遐想，但譜面卻異常詳細，「拉威爾的音樂讓我認識這種反差，從拉威爾身上，我看到20世紀音樂的多譯性，遐想的背後是細膩精巧的刀工，而不同作曲家個別的思想，也影響了筆下創作的音樂敘事樣貌。」

根據鵬博藝術新聞資料，夏瑪尤熱衷探索當代作曲家作品的精神，受到已故法國作曲大師布列茲（Pierre Louis Joseph Boulez）的關注，包括韓國作曲家陳銀淑（Unsuk Chin）、德國作曲家魏德曼（Jörg Widmann）與法國作曲家譚蓋（Eric Tanguy）等，都邀約夏瑪尤為他們的創作首演。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

夏瑪尤認為，無論是演奏家或是樂迷，都應該更加努力地推廣當代音樂，「古典音樂的世界應該要多元而包容，每一種意見、每一種聲音都需要被聽見。」

夏瑪尤鋼琴獨奏會將於3月26日在台北國家音樂廳，3月27日在高雄衛武營國家藝術文化中心表演廳舉行。其他曲目還包括李斯特「在水面上行走的保羅聖方濟」、巴拉基列夫改編自葛令卡的「雲雀」，以及巴拉基列夫的「第二號馬厝卡舞曲」、「降D大調搖籃曲」、「伊斯拉美」及「東方幻想曲」等。（編輯：張雅淨）1130306