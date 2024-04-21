諜報小說家勒卡雷最後遺作 銀景莊園5月出中譯本

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）國際諜報小說家約翰．勒卡雷60年寫作生涯的最終作品「銀景莊園」，5月推出中譯本。譯者李靜宜推薦，能從勒卡雷用文字搭築的迷宮裡，從線索中發現黑白莫辨的真實世界。

根據木馬文化書訊，「銀景莊園」（Silverview）描述放棄高薪工作的主角朱利安來到海濱小鎮經營書店，重新開始新生活，但這份寧靜不久後便被1名不速之客打斷。名為艾德華的書店長者訪客，不但對朱利安的背景非常熟悉，也對朱利安的書店營運深感興趣；與此同時，倫敦的間諜首領普羅克特也因1起危險的洩密事件，而一路追查到這座海濱小鎮。

作者約翰．勒卡雷（John le Carré）是英國著名小說家，18歲便被英國軍方情報單位招募，擔任對東柏林的間諜工作；退役後於牛津大學攻讀現代語言，並於伊頓公學教授德文及法文。1958年進入英國軍情五處（MI5）工作，2年後轉調至軍情六處（MI6），先後派駐德國波昂及漢堡，並在任職期間寫下「死亡預約」、「上流謀殺」，以及首部暢銷全球之作「冷戰諜魂」。

勒卡雷在1964年離開軍情六處後，即全心投入寫作，作品不僅廣受全球讀者喜愛及各大媒體推崇，更因充滿戲劇懸疑張力，已有十餘部改編為電視劇及電影。他一生獲獎無數，包含美國推理作家協會愛倫坡獎、英國犯罪作家協會CWA終身成就獎等。2020年12月12日勒卡雷逝於英國。

此書譯者、曾為勒卡雷自傳「此生如鴿」翻譯的李靜宜推薦：「你必須世故得略帶憤世嫉俗，卻天真得還相信理想，最好還曾經在人生的道路上跌倒，受過一點小傷，那麼，你就會是個完美的讀者，可以在勒卡雷以文字搭築的迷宮裡，找到他精心留下的線索，發現一個隱身在各種堂皇口號之下，黑白莫辨曖昧難解的真實世界。」（編輯：管中維）1130421