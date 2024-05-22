台南德記洋行新展9月登場 5/27起閉館更展

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市定古蹟英商德記洋行現有常設展已展出9年，文化局策辦新展預計於9月開展，將於27日起閉館進行卸布展作業，安平樹屋與朱玖瑩故居在換展期間仍常態開放參觀。

台南市文化局新聞稿指出，英商德記洋行現有常設展「與世界連線－打開安平時光寶盒」，自2015年展出，主要聚焦洋行貿易主題，介紹洋行緣起等，此次換展將重新呈現安平自1865年開港通商，洋行紛紛到此設立貿易據點歷程，內容著重當時洋行與在地商人日常生活、洋行運作結構、貿易方式。

文化局指出，新常設展特別打造親子互動展間，加入多媒體互動體驗，塑造情境式的學習氛圍，讓民眾更深入認識台南及安平貿易歷史，帶給民眾煥然一新感受及優質文化觀光體驗。

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文化局指出，與英商德記洋行同在一園區的安平樹屋與書法家朱玖瑩故居，更展期間仍開放參觀，安平樹屋位在洋行後方，過去是洋行倉庫，因荒廢後被生命力旺盛的榕樹寄生，形成特有樹中有屋、屋中有樹奇景，深受旅客喜愛。

文化局指出，朱玖瑩故居位在安平樹屋旁，朱玖瑩曾獲國家文藝獎特殊貢獻獎，館內展示朱玖瑩書法作品，以運用楷書、行書、草書等不同字體所寫出心經，值得細細品味，園區內還有樹屋咖啡館，可以品嚐咖啡及蜷尾家霜淇淋等，享受悠閒時光。（編輯：郭諭儒）1130522