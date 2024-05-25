台媒體藝術家謝文毅2度入選翠貝卡影展

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（中央社記者王寶兒台北25日電）台灣藝術家謝文毅與製作人洪珷共同創作The Great Filter及Invisible Them，雙雙入選2024翠貝卡影展沈浸式單元，將於6月展出。這是謝文毅繼2022年後再度入選翠貝卡影展，別具意義。

謝文毅在2022年曾以「彼岸」（Limbotopia in VR）入選翠貝卡影展（Tribeca Film Festival）沉浸式作品單元的新聲競賽項目（New Voices），更拿下捷克國際動畫節最大獎。對於今年再度獲選翠貝卡影展，他今天透過新聞稿表示，能在一個如此重要的地區、地點展出作品，「對我來說意義重大」。

謝文毅表示，特別感謝翠貝卡的策展人安娜（Ana Brzezińska）、副總監凱西（Casey Baltes）及翠貝卡團隊，此次展出是一個巨大的挑戰與信任，且有別於當下虛擬現實的大型實驗，「如何將虛擬和現實的世界、以及個人之於群體經驗的世界混合，一直是我近年來思考的主題。」

有別於以往沈浸式單元選入VR、AR、MR 等不同媒介作品，第 23 屆翠貝卡影展重新聚焦沈浸式體驗，將展演大規模無限空間鏡像空間作品，並邀請6名藝術家打造8件作品，此次入選6名藝術家中，謝文毅與洪珷是唯一來自台灣的團隊。

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「大過濾器」（The Great Filter，暫譯）將於無限鏡像空間（Infinity Mirror Room）展示，該作探討了人類在面對文明發展和自我毀滅之間的抉擇；「看不見的他們」（Invisible Them，暫譯）則是裸視 3D 作品，以無法名狀的無意識、潛意識顯像描述藝術本身，並同步展現台灣藝術家在國際舞台上的創作力和影響力。

翠貝卡影展將於6月6日至17日舉行，除作品展出外，謝文毅與洪珷將受邀與參展藝術家共同對談。（編輯：李亨山）1130525