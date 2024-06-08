台灣新媒體藝術再戰翠貝卡影展 VR沉浸式場館展出

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（中央社記者廖漢原紐約7日專電）台灣新銳藝術家謝文毅與製作人洪珷創作的2件沉浸式虛擬實境（VR）作品，入選2024紐約翠貝卡影展沉浸式單元，兩人作品探討個體與群體間的關係，以及個體與個體間創造的力量，單一色調加強烈反差十分亮眼。

2022年以「彼岸」入選翠貝卡影展（Tribeca Film Festival）後，謝文毅與洪珷兩人合作，延續作品「暗面」後續篇章創作的無限鏡像作品「大過濾器」（The Great Filter，暫譯）、「看不見的他們」（Invisible Them，暫譯）再度入選，兩部作品7日起在影展世界首映。

兩部短片作品在莫瑟實驗室（Mercer Labs）對外公開，謝文毅與洪珷在紐約台北文化中心接受媒體訪問。謝文毅說，兩件作品是基於他的VR作品「暗面」當中的章節擷取出的外傳，The Great Filter描述個體在集體社會當中，如何獨自去划船，划過宛若巨大宇宙的集體意識，超越邊界，不受集體意識的箝制。

學建築出身的謝文毅解釋：「在這樣的背景之下，設計時利用大量建築元素，將比較抽象的個體和集體間的拔河關係，用建築的方式重新詮釋。」

Invisible them描述的是個體與個體間形成的集體能量。他說，能量體可以是藝術、音樂、影像與舞蹈，透過這樣的藝術形式將不同世界、文化與社群中的個體們，超越空間時間下，將個體凝聚，形成強大能量。

本屆翠貝卡影展沉浸式單元共有6組隊伍參展，謝文毅與洪珷是唯一獲邀入選的台灣團隊。策展人布里辛斯卡（Ana Brzezinska）指出，今年的特殊之處在於，儘管藝術家們各自的藝術實踐截然不同，但共同為觀眾提供的體驗卻存在不可否認的憂鬱。它流淌在每部作品中，「與外在世界及我們被教導要欣賞的21世紀的事物相對立」。

對於首次在莫瑟實驗室展出，原始設計與全新場館也需要磨合。洪珷指出，兩個作品應該都是單色系黑白的，但首次測試就發現反射會有不同顏色出現，請教前輩、和莫瑟人員討論發現，這問題是物理性的，因為是LED，光照出來，鏡子反射，就會有物理色偏出現。

他說：「這是無法解決的問題，但也變成另一種創作想法，透過改變亮度與對比度，色偏效應也是瑕疵變創作的一部分。」

翠貝卡影展沉浸式單元6日至17日在紐約下城地區場館展出，謝文毅與洪珷也受邀與參展藝術家對談。（編輯：馮昭）1130608