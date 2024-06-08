本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
法網茲韋列夫擊敗路德 將與艾卡拉茲爭男單冠軍
首頁 / 文化

台灣新媒體藝術再戰翠貝卡影展 VR沉浸式場館展出

2024/6/8 08:18（6/8 08:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新銳藝術家謝文毅與製作人洪珷的作品入選紐約翠貝卡影展沉浸式單元，兩人在紐約文化中心會見記者。中央社記者廖漢原紐約攝 113年6月8日
新銳藝術家謝文毅與製作人洪珷的作品入選紐約翠貝卡影展沉浸式單元，兩人在紐約文化中心會見記者。中央社記者廖漢原紐約攝 113年6月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約7日專電）台灣新銳藝術家謝文毅與製作人洪珷創作的2件沉浸式虛擬實境（VR）作品，入選2024紐約翠貝卡影展沉浸式單元，兩人作品探討個體與群體間的關係，以及個體與個體間創造的力量，單一色調加強烈反差十分亮眼。

2022年以「彼岸」入選翠貝卡影展（Tribeca Film Festival）後，謝文毅與洪珷兩人合作，延續作品「暗面」後續篇章創作的無限鏡像作品「大過濾器」（The Great Filter，暫譯）、「看不見的他們」（Invisible Them，暫譯）再度入選，兩部作品7日起在影展世界首映。

兩部短片作品在莫瑟實驗室（Mercer Labs）對外公開，謝文毅與洪珷在紐約台北文化中心接受媒體訪問。謝文毅說，兩件作品是基於他的VR作品「暗面」當中的章節擷取出的外傳，The Great Filter描述個體在集體社會當中，如何獨自去划船，划過宛若巨大宇宙的集體意識，超越邊界，不受集體意識的箝制。

學建築出身的謝文毅解釋：「在這樣的背景之下，設計時利用大量建築元素，將比較抽象的個體和集體間的拔河關係，用建築的方式重新詮釋。」

Invisible them描述的是個體與個體間形成的集體能量。他說，能量體可以是藝術、音樂、影像與舞蹈，透過這樣的藝術形式將不同世界、文化與社群中的個體們，超越空間時間下，將個體凝聚，形成強大能量。

本屆翠貝卡影展沉浸式單元共有6組隊伍參展，謝文毅與洪珷是唯一獲邀入選的台灣團隊。策展人布里辛斯卡（Ana Brzezinska）指出，今年的特殊之處在於，儘管藝術家們各自的藝術實踐截然不同，但共同為觀眾提供的體驗卻存在不可否認的憂鬱。它流淌在每部作品中，「與外在世界及我們被教導要欣賞的21世紀的事物相對立」。

對於首次在莫瑟實驗室展出，原始設計與全新場館也需要磨合。洪珷指出，兩個作品應該都是單色系黑白的，但首次測試就發現反射會有不同顏色出現，請教前輩、和莫瑟人員討論發現，這問題是物理性的，因為是LED，光照出來，鏡子反射，就會有物理色偏出現。

他說：「這是無法解決的問題，但也變成另一種創作想法，透過改變亮度與對比度，色偏效應也是瑕疵變創作的一部分。」

翠貝卡影展沉浸式單元6日至17日在紐約下城地區場館展出，謝文毅與洪珷也受邀與參展藝術家對談。（編輯：馮昭）1130608

謝文毅
台媒體藝術家謝文毅2度入選翠貝卡影展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.41
更多編輯台推薦新聞：