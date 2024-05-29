重回熱衷漢詩年代 台文館「詩人的側影」發表

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（中央社記者邱祖胤台北29日電）日治時期台灣有200多個古典詩社，成員熱衷書寫漢詩，國立台灣文學館發行「詩人的側影：台灣古典詩人相關口述史Ⅱ」，今天舉行新書發表會，帶領讀者回到那個熱衷漢詩年代。

會中多位詩人的後人到場，詩人吳萱草之孫吳南河特別上台朗誦詩作；高懷清之孫高鼎堯感謝台文館記錄祖父生命故事，並視此書為「傳家之寶」。

台文館長林巾力致詞表示，無論有形、無形的文學資產，台文館都非常重視。對於現當代的作家，有作家身影拍攝計畫；對於早期的古典詩人，則透過口述訪談計畫，還原並深入了解詩人的生活、個性等，未來也會持續進行。

主編施懿琳致詞時提到書中趣聞，如詩人吳澤光功夫高深，一拳可打倒4、5人，健步如飛能往來佳里、台南市兩地。施懿琳談到詩人吳登神於2022年受訪後不久即過世，深感不捨，更體認到搶救古典文學史料、記錄古典詩人生命史工作，刻不容緩。

根據台文館發布新聞稿，台文館繼2021年出版「詩人的日常：台灣古典詩人相關口述史」，並榮獲2024年南市圖「台南400好書選」，台文館今年特別推出「詩人的側影：台灣古典詩人相關口述史Ⅱ」收錄11位詩人及詩人家屬的17篇訪談紀錄，並有近600張首次披露的珍貴史料照片。

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該書於2021年至2022年陸續訪談古典詩人羅秀惠、蔡碧吟、吳萱草、陳逢源、吳子宏、高懷清、石中英、呂伯雄、張禎祥、吳紉秋的家屬，以及鯤瀛詩社前社長吳登神。

書中特別整理爬梳詩人作品手稿、相關文物去處，並關注詩人所從事的活動、人際關係、身形樣貌、說話方式、使用語言，細膩刻畫詩人生活愛好、信仰，以及身處社會背景等，同時也記錄了散落在方志和文學史以外的訊息。（編輯：張雅淨）1130529