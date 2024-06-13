鋼琴家歐拉夫森：巴哈音樂像鏡子照見自己長處短處

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）冰島鋼琴家維京格．歐拉夫森（Víkingur Ólafsson）首度訪台，12日剛結束台北國家音樂廳全本巴哈「郭德堡變奏曲」音樂會，震撼樂壇；他說巴哈音樂就像鏡子，「演奏之前要認識自己」。

歐拉夫森今天接受媒體聯訪時表示，演奏巴哈除了本身要有精湛演奏技巧外，還要非常認識自己，「巴哈的音樂就像鏡子，你的演奏決定了你是誰。」

歐拉夫森從小隨母親習琴，之後進入紐約茱莉亞音樂學院畢業，琴藝脫俗。歐拉夫森堪稱歐洲中生代最出色鋼琴家之一，串流平台演奏累積至今超過6億觀看人數，錄製鋼琴專輯拿到2019年BBC音樂雜誌年度專輯、2019年留聲機雜誌年度藝術家等，獲獎無數。

歐拉夫森分析，巴哈時代的音樂沒有速度記號，保有彈性，每一個音樂家在巴哈音樂裡是自己的主角，可以隨心所欲，自由彈性，「但也因為這樣，巴哈的音樂就像鏡子，可以看見自己的長處跟短處。」

歐拉夫森也非常喜歡貝多芬，「但跟巴哈不一樣的是，在貝多芬音樂裡，他是主人，我們只是客人，跟著貝多芬的音符去體會他的人生」；巴哈的音樂則像莎士比亞大全集，有喜有悲，「有無限可能」。

歐拉夫森在這個樂季全球巡演，只演奏一首巴哈的「郭德堡變奏曲」，但每場一開賣便秒殺，他說「郭德堡變奏曲」是有史以來最為精湛鍵盤音樂之一，「裡面有無數令人讚嘆的對位法、崇高的藝術展現、複雜的內蘊，以及深刻的情感。」

歐拉夫森說這30首變奏，建立在簡單樸素而優雅框架之中，「將有限的素材轉化為前所未見的萬千變化，巴哈是最偉大的鍵盤作曲家」。

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這個樂季歐拉夫森受邀到紐約卡內基音樂廳、維也納音樂廳、巴黎愛樂廳等世界一流音樂廳演出，「台北國家音樂廳的音響效果我非常喜歡，因為音樂廳本身就是樂器之一，可以幫助音樂家發揮功力」；他說國家音樂廳大到建築本體的宏偉、小到廳內殘響與細節，都非常適合演奏，「我想要再回來演奏」。

歐拉夫森6月16日還有一場巴哈的「郭德堡變奏曲」音樂會，地點在高雄衛武營國家藝術表演中心音樂廳；明年他也將與鋼琴家王羽佳有四手聯彈新計畫，也會演奏貝多芬樂曲。（編輯：陳仁華）1130613