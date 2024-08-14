文化部公告新科國寶 故宮「龍藏經」入列

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）文化部近日公告，故宮典藏5部佛教經典入列新科國寶，分別是「藏文寫本龍藏經」、「藏文寫本甘珠爾經」、「清文全藏經」以及黑字、紅字「諸品積咒經」，共計5案指定為國寶。

故宮今天發布新聞稿表示，其中包含「藏文寫本龍藏經」108件、「藏文寫本甘珠爾經」12件、「清文全藏經」32件以及黑字、紅字「諸品積咒經」各1件，共計5案154件為國寶。

「藏文寫本龍藏經」是「甘珠爾」類別的佛教經典，意即「佛語之譯」，由清康熙皇帝的祖母孝莊太皇太后於康熙6年（1667年）下詔抄寫，至康熙8年（1669年）完成。

「龍藏經」每函經葉上下，各有一內護經板，含金砌禮敬語與七尊彩繪造像，並飾以各式鑲嵌珠寶，版面再護以黃、紅、綠、藍、白5色絲繡經簾。裝幀考究、工藝精緻，是清代宮廷製作的首部藏文「甘珠爾」經典，具有深厚的宗教意涵，在歷史、藝術、語言和文化各方面也展現獨特的價值。

故宮表示，目前南院「佛陀形影－院藏亞洲佛教藝術之美」常設展中，定期展出一整函「龍藏經」。

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其他國寶「藏文寫本甘珠爾經」與「清文全藏經」則常年輪展一函，未來規劃於2027年底開館營運的南院二館（國寶館）展出。此外，從今年9月6日至明年3月16日，高雄佛光山佛陀紀念館的「法華經及其美術特展」，也可見到院藏「龍藏經」的身影。

在2025年至2026年間，故宮「歲時吉慶」、「甲子萬年」等百年院慶特展中，將展出「藏文寫本甘珠爾經」、「龍藏經」、「諸品積咒經」等，讓民眾有機會一睹新科國寶的風采。（編輯：張雅淨）1130814