音樂劇「Once，愛是唯一」8/17台中歌劇院演出

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）2012年東尼獎最佳音樂劇「Once， 愛是唯一」，將於17日、18日在台中國家歌劇院演出2023年全新製作版，製作團隊及演員今天在記者會中歡迎大家前來感受音樂劇的舞台魅力。

台中國家歌劇院今天舉辦「Once，愛是唯一」宣傳記者會，由歌劇院藝術總監邱瑗陪同製作團隊與演員暢聊製作亮點，劇中男女主角亞瑟．達維爾（Arthur Darvill）與伊內絲．德．克拉克（Ines de Clercq）也在記者會中演唱主題曲。

音樂劇「Once，愛是唯一」改編自2007年同名音樂愛情電影「曾經．愛是唯一」，講述一名失戀的都柏林街頭藝人，心碎的歌聲吸引了年輕的捷克女孩注意，他們透過音樂訴說著愛與失去，毫無保留地唱出浪漫、脆弱、憂傷和甜蜜，深刻詮釋出「在錯的時間遇見對的人」的遺憾。

不僅電影票房獲得佳績，主題曲「Falling Slowly」榮獲2008年奧斯卡最佳電影原創歌曲，2011年改編成音樂劇在百老匯上演，隔年就獲得東尼獎11項提名，並拿下最佳音樂劇、最佳音樂劇劇本等8項大獎，2013年登上倫敦西區，之後10年間巡迴墨爾本、雪梨、首爾、多倫多、都柏林等地，深受世界各地音樂劇迷喜愛。

亞瑟．達維爾表示，這齣劇最美的地方在於所有的音樂都來自角色，從每個人內心出發，他自己甚至不覺得這是音樂劇，更像大家一起在台上唱歌演奏。而擔任女主角的妻子伊內絲是他最喜歡的演員，能一起登台非常開心，也很有意義，在舞台上角色之間有真正的連結。

台中國家歌劇院表示，歌劇院在今年暑假與七期「遠雄琉蘊」攜手推廣藝術生活圈，透過經典愛情音樂劇「Once，愛是唯一」，邀請民眾輕鬆走入劇場，近距離感受音樂劇獨特的舞台魅力，享受更多的藝文陶冶與生活情趣。（編輯：李淑華）1130814